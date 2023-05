Große Schäden Tornado fegte über Oberfladnitz: Video zeigt Ausmaß der Zerstörung

Dieses Bild bot sich am 29. April aus Pleißing gesehen. Es zeigt den Torando über Oberlfadnitz Foto: privat

E in für unsere Breiten seltenes Naturschauspiel ereignete sich am 29. April in der Weitersfelder Katastralgemeinde Oberfladnitz. Ein Tornado fegte über den Ort und deckte die Dächer von drei landwirtschaftlichen Anwesen ab. Die NÖN hat mit den Betroffenen gesprochen.