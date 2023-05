Unwetter: Breiteneich unter Wasser

Gegen 14 Uhr zog am Dienstag eine Unwetterfront mit Starkregen, Sturm und Hagel in Erbsengröße über den Bezirk. Diese Wettererscheinung führte in Horn, Breiteneich, Frauenhofen und Mold zu mehreren Unwettereinsätzen.

Besonders stark betroffen war Breiteneich. Durch den Starkregen und Hagel wurde hier fast das gesamte Ortsgebiet überflutet und vermurt. DAher war eine entsprechende Reinigung der B45 und der L8002 notwendig. Während der Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr auf der B45 händisch geregelt.

Außerdem standen in Breiteneich auch Keller, ein Stadel sowie ein Hackschnitzellager unter Wasser. Die Floriani mussten diese Gebäude auspumpen. Die Feuerwehren Rodingersdorf, Sigmundsherberg, Mold, Mödring und Horn wurden zur Unterstützung der Feuerwehr Breiteneich nachalarmiert.

Auch die Straßenmeisterei Horn wurde nach Breiteneich angefordert und unterstützte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Horn musste im Stadtgebiet gesamt fünf Einsatzadressen aufgrund überfluteter Keller abarbeiten. Auch in Frauenhofen kam es zur Vermurung der L52 und der L8020 im Ortsgebiet. Die Vermurung wurde durch die Feuerwehr Frauenhofen beseitigt.

Insgesamt wurden 98 Mitglieder der Wehren, 14 Fahrzeuge und der Teleskoplader der Feuerwehr Horn eingesetzt.

