Im wunderschönen Rinderstall von Martin und Romana Schreiner wurden die Besucher durch den modernen Mastbetrieb geführt. Backen wie vor 100 Jahren stand im Mittelpunkt der Präsentation von Bäckermeister Fritz Potocnik. Backstube und Nebengebäude waren Bühne für das Bäckerhandwerk. „Unser Ziel ist Qualität und nicht Quantität. Das ist unsere Arbeitsweise“, erzählte Potocnik seinen Gästen.

Und die Gäste konnten Fragen stellen und herrliches Brot und Gebäck verkosten – und sich so davon überzeugen, dass Potocniks Worte keine leeren waren. Auch Gut Ottenstein war mit einem Stand vertreten bei Potocnik vertreten. Beworben wurden die Stausee-Reviere. „Wenn die Zeit zum Selber- Angeln mal nicht reicht, können die fangfrischen Waldviertler Fische aus unseren Revieren auch bei unseren Partnern bezogen werden“, berichtete Markus Reichenvater, der nicht nur das Gut Ottenstein vertrat, sondern als Bürgermeister der Gemeinde Altenburg ebenfalls die in seiner Gemeinde ansässigen Betriebe genauer unter die Lupe nehmen wollte.

Mitte 2020 wurde mit dem Kauf des Vierkanthofes in Burgerwiesen der Grundstein für die dritte Grillschule gelegt, die Adi Matzek errichtet hat. Und hier soll nun endgültig die letzte und somit bleibende Station für Matzek und sein Grillschulseminarzentrum-Team sein. „Bei der herzlichen Aufnahme in Burgerwiesen haben sich viele Gemeinsamkeiten entwickelt, die sich nun in der Eröffnung mit einer gemeinsamen Veranstaltung, dem Tag der offenen Tore, zeigt“, beschreibt Matzek die gute Zusammenarbeit mit den weiteren Betrieben. Mit dem Landwirtschaftsbetrieb der Schreiners und dem direkten Nachbarn Potocnik, der massiv in seine Biobäckerei investiert hat, ergebe sich die Möglichkeit, eine ganz besondere Veranstaltung mit einem Einblick in die verschiedenen Gewerke erlebbar zu machen. Was alle drei Betriebe eint, ist das Motto von Adi: mit Leidenschaft, Liebe zum Genießen und Freude an hochwertigen Lebensmitteln! Genau das konnten die Gäste erleben.

„Auf einer Reise nach Burgerwiesen begibt man sich ins Zentrum des guten Geschmacks“ meinte auch Heimo Irouschek, Geschäftsführer von Napoleon Grills. Und das in wahrlich jeder Hinsicht. So konnten die Ehrengäste – unter ihnen wurden unter anderen Wirtschaftskammer-Obmann Werner Groiß, Julius Kiennast von Nah und Frisch, Rudolf Damberger von der Zwettler Brauerei, Alexander Österreicher, Bankstellenleiter der Raiba Horn, der Horner Stadtpfarrer Albert Groiß und Landesbäuerin-Stellvertreterin für das Waldviertel Andrea Wagner gesichtet – einen Blick hinter die Kulissen authentischer Handwerkskunst sowie ehrlicher Lebensmittelproduktionen und Lebensmittel-Veredelung machen. Für den Landwirtschaftsbetrieb der Schreiners hatte übrigens der ehemalige Landwirtschaftskammer-Präsident und Bauernbund-Obmann Hermann Schultes eine Auszeichnung und Ehrung mit im Gepäck. Pater Michael Hüttl segnete die Betriebe. Bei Steaks, Gulasch und kühlen Getränke wurde dann gemeinsam ausgiebig bis spät in die Nacht, die Eröffnung der Grillschule gefeiert.