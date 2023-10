Ein Salut auf den Nationalfeiertag

Zum „Platzkonzert & Salut“ lud das Bürgerkorps Eggenburg auf dem Hauptplatz ein. In gemeinsamer Kooperation mit der Feuerwehr Eggenburg und dem Kameradschaftsbund Eggenburg wurde an die Geschichte Österreichs gedacht. Bürgermeister Georg Gilli sprach über den Nationalfeiertag ein paar Worte: „Wenn man in die anderen Länder schaut, dann weiß man, dass Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich sind. Wir können dankbar sein, in Frieden in Österreich zu leben. Und was es heißt seiner Freiheit beraubt zu werden, dass mussten wir alle während der Pandemie durchmachen.“

Einen Salut auf die Neutralität schoss auch das Infanterie-Regiment No.3 Erzherzog Carl, das extra aus Wien angereist kam. Auch die Schützen des Bürgerkorps Eggenburg feuerten Salutschüsse ab und die Musikkapelle sorgte mit Märschen für die musikalische Unterhaltung.