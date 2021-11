SPÖ Horn: Fast alle für Wiesinger

„Ich bedanke mich für euer Vertrauen. Wir werden in den nächsten Jahren unseren Weg konsequent weitergehen und gemeinsam für unseren Bezirk arbeiten“, war die erste Reaktion Wiesingers. Besonders erfreulich sei, dass es nun im Bezirksvorstand der SPÖ „viele junge und aktive Funktionärinnen und Funktionäre“ gebe, sagte er. Somit sei die Bezirkspartei bestens für zukünftige Herausforderungen gerüstet. Er sei überzeugt, dass die Sozialdemokratie vor allem dank der Jungen in der Partei so lebendig sei: „Die Jungen haben neue Ideen, nutzen neue Medien und sorgen für starke Präsenz der Partei in der Öffentlichkeit.“

Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan referierte über die aktuelle politische Lage in Österreich und forderte seine Genossen zur Aktivität auf: „Politik heißt, bei den Menschen zu sein, draußen zu sein, sich zu zeigen, Gespräche zu führen.“ Landesgeschäftsführer Klaus Seltenheim ergänzet, dass die SPÖ nur dann erfolgreich sein könne, „wenn wir alle an einem Strang ziehen und geschlossen auftreten. Es geht darum, auch bei kontroversiellen Themen gemeinsame Lösungen zu finden und diese nach außen zu tragen“.

„Ich danke allen unseren FunktionärInnen, allen befreundeten Organisationen und SympathisantInnen und Sympathisanten, die für die Gemeinden im Bezirk Horn arbeiten.