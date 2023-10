Wachtberg: Saisonabschluss mit Pauken und Trompeten

'Es war ein Saisonabschluss mit Pauken und Trompeten. Beim großen Finale „30 Jahre Kunst in der Natur“ gab es Auftritte der Tautendorfer Musikkapelle unter der Leitung von Christina und Florian Riegler und der Garser Pechbläser unter der Leitung von Gerhard „Duke“ Ziegenhofer. Dazu boten die im Rahmen des Symposiums auf den Wachtberg geschaffenen Objekte die passende Umrahmung.

Gabriel Graf blickte auf die erfolgreiche Saison zurück. Neben den Objekten der internationalen Künstler, zählte der Auftritt von Otto Lechner und die Performance von Alexander Eckhard zu den Highlights von „Kunst in der Natur 2023“. Zufrieden zeigte sich Graf auch über die Präsentation einer Retrospektive auf die 30 bewegten Jahre von „Kunst in der Natur“ und auch, dass es dem Organisationsteam gelungen sei, die legendären Mondscheinfeste nachhaltig zu gestalten.

An einem Katalog wird aktuell gearbeitet und auch eine „Wanderkarte“ zu den ganzjährig zu besichtigenden Objekten rund um den Wachtberg wird es geben. „Und das Tor zur Welt“ möchten Gabriel, Shannon, Helene und Raphael Graf mit dem 31. Symposium 2024 wieder öffnen, um internationalen Künstlern wieder die Möglichkeit zu bieten, in der Idyllischen Umgebung am Wachtberg künstlerisch zu Arbeiten.