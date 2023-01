Dallein: APV bleibt weiter auf Expansions-Kurs

Werbung

Da tut sich ordentlich etwas bei der Firma APV in Dallein. Das 1997 von Jürgen Schöls als Ein-Mann-Betrieb gegründete Unternehmen setzt seine rapide Expansion der jüngsten Vergangenheit auch im Jahr 2023 fort.

Kernstück dieser Expansion des Landmaschinenherstellers ist die Errichtung eines neuen Bürogebäudes am Ortsrand von Dallein. Der Grund: An den beiden Standorten in Dallein – im Ort selbst sind rund 80 Mitarbeiter beschäftigt, im „Werk 2“ am Ortsrand weitere 80 – platzt man aus allen Nähten. Jetzt steckt man 10,5 Mio. Euro in das neue Bürogebäude, um für weitere Ausbau-Schritte gleich den nötigen Platz zu schaffen.

Hier soll künftig Arbeiten in einem modernen Umfeld möglich sein, sagte Schöls beim Spatenstich am 13. Jänner. Die perfekte Grundlage für effizientes Arbeiten will man durch ausreichend Platz für Meetings mit unterschiedlichen Teilnehmerzahlen und genügend Freiraum für Kreativität schaffen. Auch ein Schauraum als zentrales Element soll hier entstehen.

Gastro-Bereich mit bis zu 200 Plätzen geplant

Neben einem Fitnessraum für die Mitarbeiter werden gleich auch eine Cafeteria und eine Kantine mitgebaut. Der Gastro-Bereich soll auch der Gemeinde für Veranstaltungen zur Verfügung stehen und insgesamt für 200 Personen ausgelegt sein. Damit würden hier mehr Personen Platz finden, als der gesamte Ort Dallein Einwohner hat.

Gestartet werden sollen die Bauarbeiten im Mai, die Bauzeit soll laut Schöls rund ein Jahr betragen. Besonderen Wert legt man beim Bau auf die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und Lieferanten. Auch das Thema Nachhaltigkeit soll nicht zu kurz kommen, eine Photovoltaik-Anlage mit 230 kWp auf dem Dach ist ebenso geplant wie eine Hackschnitzelanlage für eine nebenstehende landwirtschaftliche Trocknungsanlage.

Auch eine gerade in Bau befindliche AgriPV-Anlage mit weiteren 950 kWp soll für ein nachhaltiges Energiemanagement sorgen. Getreu dem Firmennamen APV wolle man mit Ambition, Passion und Vision mit den innovativen Landtechnikprodukten und dem neuen Gebäude einen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität und Schonung der Ressourcen leisten.

Insgesamt sollen in Dallein künftig 230 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz finden. Aktuell beschäftigt APV weltweit 190 Personen – um 70 mehr als noch 2020. Neben Dallein hat man auch Standorte in Deutschland, Polen, Russland, der Türkei, Rumänien und den USA. Demnächst wird ein weiterer in Südamerika dazu kommen. Von diesen Standorten werden Kunden in knapp 60 Ländern beliefert.

Nächster Plan: Halle für Versuchs- & Prototypenbau

Schon in der jüngsten Vergangenheit wurden mehrere Ausbauschritte gesetzt. 2016 wurde das „Werk 2“ am Dalleiner Ortsrand errichtet, bis 2022 gab es ständige Erweiterungen im Lagerbereich, eine Lkw-Laderampe wurde errichtet – und dennoch reicht der aktuelle Platz auch im Produktionsbereich wohl nicht mehr lange. Daher ist schon der Bau einer weiteren Halle mit rund 2.000m² für Versuchs- und Prototypenbau sowie Entwicklungsbüros geplant, um hier noch schneller passende Produkte auf den Markt zu bringen und um für die Herausforderungen beim Ausbau der Bio-Landwirtschaft auch in anderen Erdteilen, der Robotik aber auch der Erosion, die große Zukunftsthemen in der Landwirtschaft seien, gerüstet zu sein.

Lob gab es beim Spatenstich von Landesrat Ludwig Schleritzko. Die Bedeutung des Betriebs für Gemeinde, Region und Land könne nicht hoch genug geschätzt werden. Es sei großartig, dass APV gerade in herausfordernden Zeiten so erfolgreich sei und Arbeitsplätze in der Region schaffe.

Gold wert

