Neue Kläranlage mit zwei Modulen in Rosenburg

Eine Million Euro hat die Gemeinde Rosenburg-Mold für den Umbau der Kläranlagen in der Gemeinde im Voranschlag für 2023 reserviert. Geld, dass notwendigerweise in die Hand genommen werden muss. Denn die beiden Anfang der 1970er-Jahre errichteten Kläranlagen in Mold und Rosenburg sind laut Bürgermeister Wolfgang Schmöger schon ordentlich in die Jahre gekommen. Über die Gesamtkosten – die werden noch darüber liegen – könne man angesichts der aktuellen Unsicherheit bei Preisentwicklungen noch nichts sagen, meint Schmöger.

Anlage kann bei Bedarf ausgebaut werden

Im neuen Konzept soll die Kläranlage in Mold aufgelassen werden, die Abwässer sollen von hier nach Rosenburg gepumpt werden. Dort sollen zwei „Modulkläranlagen“ am jetzigen Standort neu errichtet werden. Während des Baus des ersten Moduls soll zunächst die bestehende Kläranlage in Rosenburg weiter betrieben werden. Nach der Fertigstellung soll die Modulkläranlage dann diese Aufgabe übernehmen.

Dann kann das zweite Modul, das künftig die Klärung der Abwässer aus Mold übernehmen soll, errichtet werden. Die wasserrechtlichen Verhandlungen sind laut Schmöger schon abgeschlossen. Künftig könnte die Anlage auch um ein drittes Modul erweitert werden.

Da für die zu legende Leitung von Mold nach Rosenburg zwei Mal die Taffa und einmal der Sacherbach gequert werden müssen, hat der Gemeinderat auch einen Vertrag über die Benützung von öffentlichem Wassergut mit dem Land NÖ abgeschlossen.

