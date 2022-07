Neues Feuerwehrhaus: 11.200 Stunden in Bau gesteckt

Mit einem großen Festakt wurde das neue Feuerwehrhaus in Zogelsdorf eröffnet. Das dieses Schmuckkasterl nun so erstrahlt, wie es das macht, dafür sind in erster Linie freiwillige Helfer verantwortlich. Nicht weniger als 11.200 freiwillig geleistete Arbeitsstunden investierten Mitglieder und Helfer in den Bau.

Als die Vertreter der Zogelsdorfer Wehr 2017 mit Plänen für einen Neubau zu ihm gekommen seien, habe großes Rätselraten geherrscht, erinnert sich Bürgermeister Leo Winkelhofer. Die Pläne seien ehrgeizig gewesen, die Fragen, wer es bauen und vor allem, wer es bezahlen solle, hätten sich gestellt. Wer sich aber an das alte Haus erinnere, dem müsse klar sein, dass der Neubau dringend notwendig war, sagte Winkelhofer.

400.000 Euro in den Neubau investiert

Nach Planung und Umplanungen, Kostenschätzungen und schließlich Erstellung machbarer und finanzierbarer Pläne durch die Baumeister Wolfgang und Rainer Leitgöb ging man in die Finanzierungsgespräche mit dem Land. Als Kostenrahmen wurden 400.000 Euro und die Erbringung von 200.000 Euro in Form von Eigenleistungen festgelegt. Die Baukosten wurden eingehalten, die Eigenleistungen „bei weitem übertroffen“, sagte Winkelhofer. Nach dem Spatenstich im April 2018 und vier Jahren Bauzeit wurde das Feuerwehr- und Dorfhaus jetzt seiner Bestimmung übergeben.

Es sei Kommandant Mario Bauer in guter Zusammenarbeit mit der Ortsbevölkerung und den Ortsvorstehern Walter Hofbauer und Stefan Paß gelungen, in Zogelsdorf ein zukunftsweisendes Projekt entstehen zu lassen.

Ermöglicht wurde der Bau auch durch Leopold Schaupp, der der Gemeinde einen Teil des Baugrundes geschenkt hatte. Ihm wurde eine Ehrung überreicht.

