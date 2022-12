700 Euro für den Garser Soma

Werbung

„Hohe Lebenshaltungskosten, steigende Inflation und sehr hohe Energiepreise, das sind derzeit für viele Bezieher von Mindestrenten äußerst schwierige Zeiten. Deshalb haben wir uns seitens der Vereins Bauernladen Mold entschlossen, einen Benefizmarkt zu organisieren“ erklärte Elisabeth Maschek, Obfrau des Vereins.

Sechzig Personen sind berechtigt, im Sozialmarkt (Soma) Gars drei Einkäufe pro Woche mit einem Limit von zehn Euro zu tätigen. „Wir bemerken einen stetig anwachsenden Strom an Kunden, deren monatliches Einkommen nicht mehr ausreicht, um den Bedarf des täglichen Lebens zu decken. Alle Waren werden von Supermärkten und anderen Unternehmen oder Privatpersonen als Sachspenden zur Verfügung gestellt“, erzählte Iris Stein, Leiterin Soma, einer Einrichtung der Caritas.

Jetzt erhielt der Sozialmarkt eine besondere Sachspende. Mit dem Reinerlös des Benefizmarktes in der Höhe von 700 Euro füllten Elisabeth Maschek und und ihre Stellvertreterin Maria Toth Taschen mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs und übergaben diese an das Soma-Team. Auch einer in notgeratenen Familie kommt ein Teil des Erlöses zugute.

Im Soma ist man nicht nur für diese Initiative dankbar, sondern auch den Unternehmen und spendenfreudigen Institutionen, „die trotz der Krise immer noch ein offenes Herz und vor allem eine offene Hand für jene haben, die diese Zeit noch härter trifft“, sagte Stein.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.