„Abwanderung“ bei Feuerwehr Kamegg

Für Irritation hat die Überstellung von gleich fünf Mitgliedern der Feuerwehr Kamegg zur Feuerwehr Gars gesorgt. Damit drängt sich natürlich die Frage auf, ob die Kamegger Wehr jetzt noch einsatzfähig ist.

Josef Wiesinger, in Kamegg wohnhaft, Feuerwehrreferent der Gemeinde und selbst aktiver Feuerwehrmann (in Gars), ist skeptisch: „In Wirklichkeit ist die Feuerwehr Kamegg nicht einsatzfähig. Die aktive Mannschaft, die am Papier gemeldet ist, ist nicht tatsächlich vor Ort. Papier ist geduldig, die Realität spricht eine etwas andere Sprache.“

Singer: „Haben stärksten Zuwachs im ganzen Bezirk!“

Dieser Aussage entgegnet Thomas Singer, seit Ende 2020 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kamegg: „Wir sind einsatzfähig, wir haben sieben neue Mitglieder. Weiters haben wir die sogenannten Karteileichen, die seit fünf Jahren mitgeschleppt worden sind, bereinigt. Wir haben den stärksten Zuwachs im ganzen Bezirk. Uns geht es sehr gut und wir haben momentan eine gute Stimmung.“

Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer erklärte in dieser Angelegenheit: „Die fünf Kameraden haben sich auf eigenen Wunsch überstellen lassen. Unter Umständen ist es eine Sache, die im zwischenmenschlichen Bereich liegt. Laut unserem Verwaltungssystem, welches wir bei der Feuerwehr haben, hat die Feuerwehr Kamegg mit heutigem Tag einen Stand von 16 aktiven Feuerwehrleuten im Alter zwischen 15 und 65 Jahren, die zu Einsätzen ausrücken, und fünf Reservisten, also Feuerwehrleute ab dem 65. Lebensjahr, die noch zumutbare Tätigkeiten durchführen dürfen. Also ist die FF Kamegg mit 16 Aktiven auf jeden Fall einsatzfähig. Ich gestehe natürlich ein, dass es einen Grund haben wird, weshalb diese fünf Mitglieder aus Kamegg weggegangen sind, aber das ist Privatsache.“

Fakt sei, dass die Einsatzfähigkeit bestehe. Es gebe einige Kleinstfeuerwehren im Bezirk mit einem ähnlichen Mannschaftsstand, die ihm genauso wichtig sind.

Überstellungen, weil „in Gars mehr los ist“

Bürgermeister Martin Falk der zurzeit auf Skiurlaub weilt, verwies auf Vizebürgermeisterin Pauline Uitz, die in der letzten Jahreshauptversammlung der Kamegger Feuerwehr Mitte Jänner seitens der Marktgemeinde Gars anwesend war. Uitz teilte der NÖN mit, dass sie der Hauptversammlung beigewohnt habe und diese ganz normal verlaufen sei: „Der Kommandant hat den Jahresbericht vorgetragen, die Überstellungen waren kein Thema.“

Abschnittsfeuerwehrkommandant Kurt Grien, unter dessen Verantwortung die Überprüfung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr Kamegg steht, meint wie Angerer, dass eine ausreichende Anzahl aktiver Mitglieder vorhanden sei: „Ich gehe davon aus, wenn ein Einsatz ist, dass die aktiven Mitglieder ausrücken“. Weiters verlasse er sich auf die Aussage des Kommandanten: „Laut Thomas Singer ist die Feuerwehr Kamegg einsatzfähig.“ Für die fünf Kameraden, welche „übersiedelt“ sind, fügt er hinzu: „Die Mitglieder haben selbst bekundet, dass sie zur Feuerwehr Gars wollen, weil dort mehr los ist.“

Kameggs Ortsvorsteher Anton Mück, ebenfalls dazu befragt, wollte keine Stellungnahme abgeben. Gleiches gilt für die fünf angesprochenen Mitglieder. Roland Anglmayer, Singers Vorgänger als Kommandant der Feuerwehr Kamegg, bekundete im Gespräch mit der NÖN stellvertretend für seine Kameraden, dass er bzw. sie sich nicht äußern werden.

