Der Wohnbau-Motor in Eggenburg brummt weiter: Nachdem vor wenigen Wochen der Spatenstich für eine Wohnhausanlage der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) in der Feldgasse erfolgt ist, wurde nun wenige Schritte davon entfernt der Grundstein für ein neues Wohnhausprojekt, das von der Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Kamptal umgesetzt wird, gelegt.

„Wir verzeichnen in der Gemeinde leichten Zuzug. Für uns sind Wohnbauprojekte daher von großer Bedeutung.“Bürgermeister Georg Gilli

Hier entstehen 24 neue Wohnungen, die zwischen 58 und 76m 2 groß sein werden. Jede der Wohnungen verfügt über eine Terrasse bzw. eine Loggia oder Balkon sowie einen Auto-Stellplatz in der Tiefgarage. Im Freien stehen den Bewohnern dann weitere Stellplätze zur Verfügung. Die Wohnhausanlage, die in Niedrigenergiebauweise gebaut wird, wird darüber hinaus über einen Aufzug verfügen, die Wohnungen werden mit Parkettböden ausgestattet werden und verfügen über eine kontrollierte Wohnraumlüftung.

Bei der Grundsteinlegung bezeichnete Mathias Ludwig, Geschäftsführer der Kamptal, diese als „Zwitter zwischen Spatenstich und Rohbau“. Bisher wurde bereits das Fundament des Gebäudes errichtet, bis Weihnachten soll das Kellergeschoß fertig sein. Mit der endgültigen Fertigstellung rechnen die Verantwortlichen mit Frühjahr oder Sommer 2020, das genaue Datum sei dann von der Strenge der Winter abhängig.

Genossenschaft seit 50 Jahren in Eggenburg aktiv

Dieses Bauprojekt ist nicht das erste, das die Kamptal in Eggenburg umsetzt, erzählte Ludwig. Gemeinsam mit den beiden Gesellschaftern Alpenland und Terra ist die Kamptal seit 50 Jahren in Eggenburg aktiv. „Wir haben hier insgesamt 300 Wohneinheiten zur vollsten Zufriedenheit ihrer Bewohner errichtet“, meinte Ludwig stolz. Er selbst sei seit 35 Jahren in Eggenburg involviert, und „es waren noch bei keinem meiner Gebäude Reparaturen notwendig“.

Einen Dank für die gute Zusammenarbeit sprach Bürgermeister Georg Gilli der Kamptal aus. Die Preisverhandlungen mit der Kamptal seien laut Gilli hart, aber rasch und gut verlaufen. Für die Stadtgemeinde Eggenburg, die in den vergangenen Jahren leichten Zuzug – vor allem durch Jungfamilien aus Wien, die die hohe Lebensqualität und den dank der Franz-Josefs-Bahn kurzen Weg zu den Arbeitsplätzen in Wien schätzen – verzeichnete, seien Wohnbauprojekte wie dieses von großer Bedeutung.