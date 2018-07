„Es läuft recht gut“, ist Bürgermeister Wolfgang Schmöger zufrieden, wenn man ihn nach der Wohnbausituation in seiner Gemeinde Rosenburg-Mold fragt. „Bei uns gibt es noch relativ günstige Bauplätze.“ Und er kann auch mit moderaten Grundstückspreisen aufwarten: „In Rosenburg kostet der Quadratmeter ohne Aufschließung 40 bis 50 Euro, in den anderen Orten, da es private Verkäufer sind, könnte es noch etwas billiger sein.“

„Ein Haus steht bereits“

Zehn Bauplätze auf der Gemeinde mit gehörigem Grund gibt es in Rosenburg mit Blick auf das Schloss, einer ist bereits verkauft, Anfragen für drei, vier weitere liegen bereits vor. Einen Schritt weiter ist man in Zain grub, wo fünf Bauplätze zur Verfügung stehen. „Ein Haus steht bereits“, freut sich Schmöger, „zwei weitere Bauplätze sind verkauft, und die an Nicht-Zaingruber.“

Auch in Mörtersdorf sieht die Situation rosig aus, denn auf einem der acht von Privaten angebotenen und teilweise schon verkauften Grundstücken wurde schon mit dem Rohbau begonnen, bei einem weiteren steht der Baubeginn unmittelbar bevor. Und schließlich stehen Interessenten auch in Mold zehn Flächen in drei Siedlungen zur Verfügung.

Mit einem interessanten Detail kann Schmöger aufwarten: „Früher wurde man gefragt, ob die Grundstücke aufgeschlossen sind. Das ist bei uns der Fall. Aber jetzt will man wissen, ob es Internet gibt. Auch das kann ich bejahen, denn überall werden entsprechende Kabel verlegt.“