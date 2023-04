Wein-Tour war wieder ein voller Erfolg

Die Wein-Tour Weinviertel zog auch bei den Winzern im Bezirk Horn viele Gäste an. Trotz wechselnder Wetterverhältnisse war die Weintour der Manhartsberger Winzer wieder gut besucht. Und der Shuttlebus ermöglichte den Gästen, den „ neuen Jahrgang“ ohne schlechtes Autofahrer-Gewissen zu genießen. Im Obst- und Weinbauhof Gerhard Traun in Weitersfeld konnte man sich zusätzlich zur Jause auch ein „Schnapserl“ genehmigen, in Stefan Reinthalers Bioweinbau in Obermixnitz mit seiner Familie auch eine Kutschenfahrt mitmachen und in Michael Mayers Veltlinerhof in Fronsburg zur traditionellen Weinverkostung auch den Stimmen der ReblauSingers lauschen, ein Genuss für alle Sinne sozusagen.

In der Weißweinhochburg Röschitz präsentierten 20 Weingüter ihre neuesten Weine. „Wir sind ein Eldorado für passionierte Weinfreunde, die Gelegenheit haben, sich durch ein breites Angebot durchzukosten“, begrüßt Bürgermeister Christian Krottendorfer den Horner Bezirkshauptmann Stefan Grusch und Notar Leopold Mayerhofer, WAV-Direktor Manfred Damberger, Caritas-Regionschef Thomas Krottendorf und seine Amtskollegen Franz Göd (Sigmundsherberg) und Reinhard Nowak (Weitersfeld). Beim Weingut Gschweicher traf die Runde auch das heurige Kürbis-Prinzenpaar Katrin Swoboda und Matthias Renk.

Am Weintour-Wochenende konnte nicht nur nach Herzenslust verkostet werden.. In Straning konnte man schon am Freitag Abend im Weingut der Winzer Andreas und Josef Greil Jazz vom Feinsten zu einem edlen Tropfen Weinviertler DAC genießen. Wieder mit dabei war die legendäre Weinstein-Dixie-Band im Keller des Weinguts. Und so steppte im stilvollen Presshaus in der Kellergasse der Bär. Die Besucher erwartete ein stimmungsvoller Abend voller Genuss mit Verkostungen und persönlichen Gesprächen mit dem Winzer in einzigartiger Atmosphäre mit ausgezeichneten Weine und rustikalen Speisen. Die weiteren Zutaten für den genussvollen Abend waren feinste Jazzklänge von „Mexx“ Führer, Reinhard Zeug, Erich Rupp und Christoph Führer. „Im Rahmen der Wein-Tour-Openings kommen nicht nur Weinliebhaber, sondern auch Kulturbegeisterte auf ihre Kosten“, stellte Andreas Greil fest – und freute sich, dass viele Gäste die Chance nutzen und sich für zu Hause mit besten Weinen eindeckten.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.