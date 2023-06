Waldbrand-Pickup wurde gesegnet

Die Mannschaft des VFA-Waldbrand: Manuel Frassl, Anton Grötz, Mathias Gaismayr, Andreas Klinger, Stefan Polt (vorne, von links) und Sebastian Winkelmüller (hinten, 3. von links) mit Christian Frank, Wolfgang Riener und Andreas Kaindl (hinten). Foto: Eduard Reininger

Der Sonderdienst Waldbrand-Pickup wurde nun im Rahmen einer Feldmesse, die von Feuerwehrkurat Clemens Hainzl zelebrierte wurde, gesegnet. Zu diesem Festakt konnten Kommandant Andreas Kaindl zahlreichen Ehren und Festgäste begrüßen und auch die Bevölkerung goutierte es mit zahlreichem Besuch zum Frühschoppen und Mittagstisch im Garten beim Feuerwehrhaus.

Kommandant Andreas Kaindl bedankte sich bei den acht Mitgliedern des Sonderdienstes Waldbrand, Christian Frank und Stefan Polt (Gr. Burgstall), Manuel Frassl, Andreas Klinger, Mathias Gaismayr, Anton Grötz jun. Günther Doni (Frauenhofen) und Sebastian Winkelmüller (St. Bernhard) und seinem Team im Kommando mit Verwalterin Rebecca Führer-Dworak und Kommandant-Stellvertreter Manuel Frassl. In ihrenAusführungen gingen Landesfeuerwehrrat Erich Dangl und Bezirkskommandant Christian Angerer auf die Arbeit der Feuerwehr Frauenhofen und auf die aktuellen Einsätze des Bezirkes ein, wobei die Waldbrände in Hirschwang, aber auch die Anforderungen aus der EU zu Einsätzen in Nordmazedonien oder Frankreich herausstachen.

Um auf die zukünftigen Ereignisse in dem Bereich besser gerüstet zu sein, wurde vom NÖ Landesfeuerwehrverband der Sonderdienst „Flur- und Waldbrandbekämpfung“ ins Leben gerufen. Ein Fahrzeug davon steht nun wie berichtet bei der Feuerwehr Frauenhofen. Die Patenschaft haben Margit Führer und Erika Gundinger übernommen. „Die Entwicklung und Konzeption dieses Waldbrandfahrzeuges, das auf einem Ford Ranger aufgebaut wurde, dauerte fast zwei Jahre. Ständige Prüfungen und Weiterentwicklungen durch die gewonnenen Erfahrungen bei den Waldbrand-Einsätzen im In- und Ausland flossen in die Entwicklung ein“, erklärte Kaindl. Die Finanzierung übernahm zu 100 Prozent der NÖ Landesfeuerwehrverband. Die Ehrengäste gratulierten zum Einsatzfahrzeug und dankten den Mitgliedern für ihre Leistungen.

Die Feuerwehren vertraten Viertels Kommandant Erich Dangl, Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Anger, Verwaltungsrat Christian Riedl, Klaus Ringl, Christian Frank und Sascha Drlo. Seitens der Gemeinde waren Bürgermeisterin Gabriele Kernstock, Vizebürgermeister Josef Brandner und Hannes Zeitelberger vor Ort.

