Es gibt wohl kaum eine zweite Gemeinde im Bezirk Horn, die einen derart großen Anteil an Nebenwohnsitzern aufweist. Rund ein Viertel der insgesamt 4.757 Bewohner der Großgemeinde, konkret 1.266, haben hier einen zweiten Wohnsitz begründet.

Mitte des 19. Jahrhunderts begann ein erster, wenn auch noch spärlicher, Zuzug von Zweitwohnsitzern nach Gars. „Viele teils bekannte Persönlichkeiten wie die Familie Josef und Magdalena Baron Haan, der kaiserliche Rat Ignaz Rainharter oder der Komponist Franz von Suppè hatten Gars als ihren Erholungs- und Rückzugsort gewählt“, erzählt Anton Ehrenberger, Obmann des Zeitbrücke Museums Gars.

Mit der Fertigstellung der Kamptalbahn 1889 war die Erreichbarkeit ein wichtiger Aspekt, die Geschichte vom „Busserlzug“ – Frauen und Kinder blieben in Gars, während der Mann bzw. Vater am Sonntagabend nach dem hier verbrachten Wochenende wieder zurück nach Wien fuhr und er mit Küssen verabschiedet wurde – ist in Gars noch allgegenwärtig.

Daraus resultiert, dass viele „Sommerfrischler“ vermehrt hier ein zweites Zuhause suchten, nachdem sie zuvor den Sommer über zur Miete gewohnt hatten. Die Belebung des Ortes erfolge nicht zuletzt durch den Konsum, denn infolge der Nachfrage hatten sich im Lauf der Zeit viele Handwerker und Geschäfte angesiedelt.

Neo-Garser oft tragende Säulen bei Vereinen

„Warum wir über ein Viertel Zweitwohnsitzer haben, liegt auf der Hand“, erklärt Bürgermeister Martin Falk und weist auf die gute Erreichbarkeit und die Tradition der Sommerfrischler hin, sich hier ihre Villen und Häuser zu erbauen. „Sie sind sehr gut integriert und bei Vereinen oft tragende Stützen.“ Als Beispiele nennt er den Garser Tennisklub, der 1912 das erste Tennisturnier Österreichs veranstaltete, oder den „Jagd- und Naturschutzverein St. Hubertus“.

Zeugen einer Verbundenheit waren schon in der Vergangenheit Stiftungen wie das „Kaiser-Franz-Josef-Krankenhaus“ (heute Kindergarten Spitalgasse), die „Rainharter-Wasserleitung“ oder diverse Verdienste um „gemeinnützige Anstalten“. Dieses Erbe reflektiert sich in der Benennung mehrerer Straßen mit den Namen von Mäzenen wie Haan- oder Rainharterstraße.

Einer der bekanntesten Garser Zweitwohnsitzer der letzten Jahrzehnte – seine Villa steht in der Hornerstraße – war ohne Zweifel Popstar Falco alias Hans Hölzel. Bürgermeister Martin Falk erinnert sich bei der Falco-Statue im Garser Kurpark an den Künstler. Georgia Kazantzidu, M. Kalchhauser, privat

Auch in der Neuzeit hat Gars neben dem Musiker Falco viele prominente Persönlichkeiten aus der Film, Theater- und Medienlandschaft zu verzeichnen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien etwa Jazz-Legende Marianne Mendt, der leider zu früh verstorbene Burgschauspieler Karl-Heinz Hackl, ORF-Wetterdame Christa Kummer oder der Wiener Galerist Peter Coeln erwähnt.

Wichtiger Beitrag zur Wertschöpfung im Ort

Aus Falks Sicht leisten die Zweitwohnsitzer zur Wertschöpfung im Ort einen wichtigen Beitrag. „Ein Viertel aller Besucher des Viktualienmarktes sind Zweitwohnsitzer“, nennt er ein Beispiel für viele. Durch den Konsum der „Neo-Garser“ würden natürlich auch die Gaststätten, viele Dienstleister und andere Geschäfte profitieren. Wichtiger Aspekt sei auch der soziale Austausch aufgrund der vorhandenen Diversität.

„Für uns ist es kein Thema, dass Zweit- zu Hauptwohnsitzern werden, weil das nicht in der Kompetenz der Gemeinde liegt“, so Falk. Diese wohnen hier hauptsächlich im Eigentum, wobei sie dieses vorwiegend sechs bis acht Wochen im Jahr benützen, aber die volle Kanal-, Müllgebühr und Grundsteuer bezahlen. Der Kauf und die Revitalisierung von Häusern, die ansonsten womöglich leer stünden, ist ein integraler Teil der neuzeitlichen Entwicklung.

Schon beim ersten Lockdown war es ersichtlich, dass einige Zweitwohnsitzer ihre Wohnmöglichkeit in Anspruch nahmen. „Das war erlaubt, und auch da sollte man den wirtschaftlichen Faktor nicht unterschätzen“, so Falk. Die Tatsache, dass so mancher in der Pension seinen Hauptwohnsitz hierher verlegt, schafft einen Ausgleich zu vielen jüngeren Menschen, die sich vor allem aufgrund des Parkpickerls in Wien anmelden.

Falk abschließend: „Ich glaube schon, dass sich unsere Zweitwohnsitzer hier wohlfühlen und glücklich sind.“