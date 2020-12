Bestens auf den Neustart nach dem zweiten Lockdown vorbereitet fühlen sich die Schulen im Bezirk Horn. Am Mittwoch starteten die Unterstufe und die Maturanten am Horner Gymnasium wieder durch.

Direktor Michael Ableidinger. Rupert Kornell

„Und die Freude darüber ist bei Lehrern, Eltern und Schülern groß“, zeigte sich Direktor Michael Ableidinger erfreut. Er meint aber auch, dass das Home-Schooling von vielen Eltern auch als sehr positiv erlebt wurde – dies sei der weiterhin hohen Einsatzbereitschaft seines Lehrerteams geschuldet.

Auch an den Mittelschulen ist die Freude nach der Rückkehr groß. „Wir haben die Herausforderung des Fernunterrichts gut gemeistert. Aber Kinder wie auch Lehrer gehören in die Schule“, meint NMS-Irnfritz-Direktorin Irene Herzog-Genner. Die physische Anwesenheit sei für einen qualitativ hochwertigen Unterricht unabdinglich. Die sozialen Kontakte seien für die Schüler enorm wichtig.

Die Schulöffnung bringt auch neue Maßnahmen mit sich. Neu ist, dass jetzt auch die 10 bis 14-jährigen Masken tragen müssen. Zusätzlich müssen diese durchgehend auch am Sitzplatz während des Unterrichts getragen werden. „Die Maßnahmen sind schon noch ein gutes Stück strenger als vorher. Wir werden aber versuchen, immer wieder Pausen im Freien zu machen“, schildert Herzog-Genner. Dadurch hätten die Schüler auch immer wieder kurze Verschnaufpausen vom Mund-Nasen-Schutz.

Auch Abstand halten wird jetzt noch größer geschrieben. Die Gruppen seien in der NMS Inrfritz zwar ohnehin nicht allzu groß. Man könnte aber auch hin und wieder in größere Räume, wie den Physiksaal ausweichen, um auch wirklich genügend Platz zu haben. „Wir müssen da jetzt durch. Wenn die Akzeptanz für die Maßnahmen da ist, dann können wir auch die nächsten Wochen gut bewältigen“, sagt Herzog-Genner.

Platzangebot ist das zentrale Thema

Ich den Mittelschulen in Weitersfeld und Drosendorf ist der Platz ein zentrales Thema. „Wir werden manche Klassen auf zwei Räume aufteilen, um genügend Abstand halten zu können“, erklärt die Direktorin beider Schulen, Silvia Chudoba. Vor allem der Lehrer ist hier gefordert. Schließlich müssen dann beide Räume parallel gemanaget werden. Abhilfe schafft ein sogenanntes „Active Board“. Dabei handelt es sich um einen großen Bildschirm, der als digitale Tafel dient. Mit den zusätzlichen iPads kann der Stoff so in beiden Klassen gleichzeitig vermittelt werden. „Das erfordert natürlich auch enorme Vorbereitung und Planung von der Lehrerseite“, erklärt Chudoba.

Direktorin Beatrix Hengstberger. MK, RK



Ein wichtiger Schritt ist die Öffnung gerade in den Volksschulen. Das soziale Gefüge des Klassenzimmers ist für die Grundschüler ein wichtiger Bestandteil des Lernens. „Es ist jetzt wieder viel leichter, die Schüler zum Lernen zu bringen“, schildert die Direktorin der Volksschulen von Drosendorf und Geras, Beatrix Hengstberger. Auch hier muss räumlich adaptiert werden. Eine Klasse der VS Drosendorf wird in den Turnsaal ausweichen. In der Klasse wäre der Abstand nicht gegeben. Der Unterricht bleibt gleich, nur die Kulisse ändert sich. „Wir benötigen dafür natürlich die Infrastruktur im Turnsaal. Ein Whiteboard und ein Beamer kommen hier zum Einsatz“, erklärt Hengstberger.