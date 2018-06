Im Rahmen seiner Tour durch die Bezirke Niederösterreichs machte FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl am 12. Juni auch in Horn Station. Nach Besuchen bei der Bezirkshauptmannschaft, dem Bezirkspolizeikommando und in einigen Gewerbebetrieben der Bezirkshauptstadt stellte Waldhäusl im Rahmen einer Pressekonferenz in der Bezirksparteizentrale dem Bezirk Horn ein positives Zeugnis aus.

Der Besuch bei den Bezirkshauptmannschaften sei ihm wichtig, weil viele Bereiche seiner Ressorts wie die Mindestsicherung, Asyl- und Fremdenwesen, Tierschutz oder auch das Veranstaltungswesen über diese abgewickelt werden, meinte Waldhäusl.

„Es kann nicht sein, dass sich jemand an der Polizei vergreift und dann weiterhin mit Steuergeld unterstützt wird.“Landesrat Gottfried Waldhäusl

Im Bezirk Horn sei besonders die Abwicklung der Mindestsicherung positiv hervorzuheben. Im April sei der durchschnittliche Auszahlungsbetrag unter 300 Euro gelegen, das zeige, dass „die Arbeit in diesem Bereich sehr gut gemacht wird“. Genauere Zahlen könne er aus Datenschutzgründen nicht nennen. Auch im Asylbereich sei der Wert, der hier allerdings höher liege, rückläufig.

In „schlechten Bezirken“ liege der Anteil an Asylwerbern unter den Mindestsicherungsbeziehern bei 60 Prozent, Horn stehe da besser da. „Auch deshalb, weil viele Asylwerber den Bezirk wieder verlassen haben“, erklärte Waldhäusl.

In der Grundversorgung befänden sich derzeit 127 Personen, zu Spitzenzeiten seien es knapp 400 Personen gewesen. Waldhäusl erklärte auch, dass sich derzeit fünf Asylwerber mit rechtskräftig negativem Bescheid im Bezirk aufhalten, in ganz Niederösterreich seien es 400 Personen. Er zeigte sich zuversichtlich, „diese Frage bis Mitte des Jahres zu lösen“.

Auch Probleme in Asylquartieren wie jenes in Rosenburg, als Anfang April ein Asylwerber Polizisten attackiert und verletzt hatte (die NÖN berichtete), seien besprochen worden. Da die Justiz den Mann nur auf freiem Fuß angezeigt habe, habe er den betroffenen Asylwerber sofort aus der Grundversorgung geworfen. Denn: „Es kann nicht sein, dass sich jemand an der Polizei vergreift und dann weiterhin mit Steuergeld unterstützt wird.“

Autobahn: „Baubeginn in 15 Jahren möglich“

Für die Arbeit der Polizei im Bezirk hatte Waldhäusl lobende Worte parat, er werde sich im Innenministerium auch für mehr Personal für die Dienststellen im Bezirk einsetzen. Allerdings brauche es dazu mehr Polizei-Nachwuchs, denn in nächster Zukunft müsse der natürliche Abgang durch Pensionierungen ausgeglichen werden, ehe man weitere Polizisten ausgebildet hat.

Bezüglich Waldviertel-Autobahn, die er schon im Landtagswahlkampf 1993 gefordert habe, wolle er aufs Tempo drücken. In der vergangenen Woche wurde in der Budgetsitzung des Landtages ein Dreiparteien-Antrag mit Stimmen der FPÖ, SPÖ und ÖVP eingebracht, das Vorhaben ins Landesverkehrskonzept aufzunehmen.

Dann sei der Nationalrat gefordert, eine rasche technische Prüfung des Projektes durch die Asfinag zu ermöglichen, damit die Planung der Trassenführung und eine Kostenschätzung möglich werden.

Die Vertreter des Waldviertels forderte er auf, im Sinne einer raschen Umsetzung an einem Strang zu ziehen und nicht über die Trasse zu streiten. „Wenn das gelingt, halte ich einen Baubeginn in 15 Jahren für machbar“, so Waldhäusl. Parallel dazu sei auch der Ausbau der bestehenden Hauptverkehrs-achsen im Waldviertel (B2, B4, B37) sowie der Franz-Josefsbahn unumgänglich.