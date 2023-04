Gemeinde Straning-Grafenberg steht ganz gut da

Gewohnt flott und mit lauter einstimmigen Beschlüssen ging die jüngste Gemeinderatssitzung in der Gemeinde Straning-Grafenberg über die Bühne. Der Rechnungsabschluss war dabei der – nicht diskutierte – Höhepunkt.

Der Rechnungsabschluss weist ein Nettoergebnis von knapp 390.000 Euro auf, 2021 waren es „nur“ 137.000 Euro. Das Haushaltspotenzial erhöht sich von 673.000 auf 961.000 Euro, führte Bürgermeister Andreas Fleischl aus. Gestiegen sind auch die Abgabenertragsanteile von 660.000 auf 741.000 Euro und die Kommunalsteuer von 35.000 auf 51.000 Euro. Aber auch der Schuldenstand der Gemeinde hat sich durch einige Projekte von 2,90 auf 3,91 Mio. Euro erhöht.

Und ab Juli wird in der Straninger Ortsdurchfahrt entlang der L 50 wieder gebaut. Ab der Kurve in Richtung Limberg bekommt die Straße eine neue Verschleißdecke. Außerdem wird nach den Kanalarbeiten im Vorjahr eine Fläche von insgesamt 541 m² wieder hergestellt. Da diese Arbeiten noch in das gesamte Baulos der Sanierung der L 50 fallen, werden die Kosten gefördert. Für die Gemeinden bleiben 12.000 Euro übrig. Die schon errichteten Nebenanlagen im Bereich der umgebauten Kurve sowie jene in Grafenberg – hier wurden neue Schrägboards errichtet – wurden in die Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde übernommen.

Die Arbeiten an der Brücke über den Regelsbach (die NÖN berichtete bereits) werden jetzt übrigens mit zwei Wochen Verspätung am 8. Mai gestartet. Die ursprünglich für zehn Wochen angesetzten Arbeiten sollen jetzt innerhalb von acht Wochen erledigt werden.

Ebenfalls beschlossen wurde der Wieder-Beitritt zum Tourismusverband Westliches Weinviertel – der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1.100 Euro – und der Mitgliedsbeitrag für die Region Manhartsberg mit knapp 280 Euro.

