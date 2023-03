Weltladen Horn: Faier Handel mit hohem Genuss-Faktor

Das Team des Weltladen rund um Veronika Stock und Eva Schmudermayer unterstützt das Projekt „Spanische Südfrüchte aus solidarischem Handel.“

Die Bio-Früchte können als Zeichen für fairen Handel direkt im Horner Weltladen bestellt werden. Verkostet wurden dabei auch die von Kundinnen hausgemachten Marmeladen aus den spanischen Südfrüchten auf selbst gebackenem Baguette. Nach der erfolgreichen Pilotphase sind die Bio-Südfrüchte erneut bestellbar. Eine Initiative, die so erfolgreich war, dass sie es als grenzüberschreitendes Solidarprojekt in das katalanische Fernsehen geschafft hat. Der nächste Bestelltermin für spanische Südfrüchte aus fairem Handel ist am 18. März im Weltladen Horn.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.