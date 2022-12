2.000 Euro für Sozialabteilung in Horn

Werbung

Ein besonderes Anliegen ist dem Zirkelvorstand das soziale Engagement. „Der Fond wurde im Gedenken an den langjährigen Zirkelvorstand Dr. Herbert Grusch, dem die Solidarität mit den Schwachen stets ein Anliegen war, eingerichtet“, erklärte Mayerhofer.

In der Zeit seines Bestehens hat der Fonds bereits über 17.500 Euro an unverschuldet in Not geratene Familien oder Personen im Bezirk ausgeschüttet. Bezirkshauptmann Johannes Kranner: „Wie auch in den Jahren zuvor wurde durch den „Herbert Grusch Fonds“ des CV-Zirkels eine Spende von 2.000 Euro gewährt, die die Sozialarbeiter für Klienten verwenden konnten.“

Für eine 15-jährige Schülerin, die von ihren Großeltern betreut wird, wurde ein Anteil an den Kosten für einen Computer von 300 Euro übernommen. Ein Pflegekind benötigt für seine Lehrstelle den Moped-Führersein, die Kosten von 295 Euro wurden ebenso übernommen. Eine dreifache Mutter wurde beim Kauf von Sesseln, einer Schlafcouch und einem Kasten mit 730 Euro unterstützt. Eine Familie, die intensiv von einer Sozialarbeiterin betreut wird, erhielt Einkaufsgutscheine in Höhe von 300 Euro.

Mit den Restbetrag von 375 Euro wurden REWE-Gutscheine gekauft, die an hilfsbedürftige Klienten in Stückelung von 50 Euro für den Weihnachtseinkauf verteilt wurden. „Die Sozialabteilung hat vom MKV-Zirkel auch eine Bar-Spende von 400 Euro erhalten. Dafür wurden für eine alleinerziehende Mutter Dienstleistungsschecks, für die Tagesbetreuung des Kindes, gekauft“, berichtete Kranner.

„Viele Cartellbrüder haben Daueraufträge mit einer monatlichen Überweisung eingerichtet. Aber auch einmalige Spenden tragen dazu bei, dass wir weiterhelfen können“, berichtete CV-Zirkelvorsitzender Gottfried Krottendorfer im Rahmen der Scheckübergabe an Bezirkshauptmann Johannes Kranner für die Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft Horn.

