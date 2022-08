Heimsiege beim Weinbau-Landesentscheid in Röschitz

Der Sommer ist in der Landjugend Niederösterreich die Wettbewerbszeit. Von Wissens- und Rhetorikwettbewerben über Sporttage bis hin zu landwirtschaftlichem Kräftemessen ist da für jede und jeden etwas dabei. Beim Landesentscheid Weinbau geht es darum, etwas Weinwissen, eine gute Nase und Geschmack unter Beweis zu stellen.

Den Sieg in der Landjugend-Wertung holten sich der Röschitzer Leo Krottendorfer und der Kühnringer Christoph Falk vom austragenden Landjugend Bezirk Eggenburg. Dahinter holten sich Sebastian Heiderer aus Rohrendorf und Thomas Zeitelberger aus Maigen Rang 2. Der dritte Platz ging an Manuel Klampfer aus Maigen und Barbara Ziegler aus Kattau. Mit Rang vier knapp am Stockerl vorbeigeschrammt sind der Klein Reinprechtsdorfer Manuel Fleischmann und der Röschitzer Johannes Kölbl. Die Gästewertung gewannen Bgm. Christian Krottendorfer und Franz Stift. In der Gästewertung wurden der Röschitzer Bürgermeister Christian Krottendorfer und Winzer Franz Stift ihrer Favoritenrolle gerecht und holten sich den umjubelten Sieg.

Bei je drei Wissens- und Sensorikstationen sowie einer Schätzstation, die in Winzerhöfen in ganz Röschitz zu absolvieren waren, mussten die Teilnehmer der Landjugend-Wertung ihr Können unter Beweis stellen. Bei den Gästen war hauptsächlich gute Sensorik gefragt. Insgesamt waren rund 60 Teilnehmer in Röschitz unterwegs. Ausgetragen wurde der Bewerb vom Landjugend Bezirk Eggenburg.

Im Anschluss an den Bewerb lud der Landjugend Bezirk Eggenburg zum Bezirksheuriger mit Livemusik. Neben köstlichen Heurigenschmankerln aus der Region gab es dabei Livemusik von der „2/4er Böhmischen“.

