Frühstücks-Fernsehen aus dem Bezirk Horn .

Der ORF-Tross rund um die Moderatoren Nadja Mader und Lukas Schweighofer machte Das ORF Frühstücksfernsehen „Guten Morgen Österreich“ machte Station im Bezirk Horn. Am Montag war der Tross rund um die Moderatoren Nadja Mader und Lukas Schweighofer zu Gast auf dem Kirchenplatz in Horn, am Dienstag dann am Garser Hauptplatz.