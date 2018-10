Der Neubau des Kindergartens und der Tagesbetreuungseinrichtung nahm auch den Großteil der Sitzung des Pernegger Gemeinderats am 5. Oktober in Anspruch. Dabei berichteten die beiden Architekten Reinhard Litschauer und Christoph Österreicher von den Baufortschritten – Baustellen inklusive.

Ortschef zog zufrieden Zwischenbilanz

Mittlerweile wurden die Wände des Gebäudes aufgestellt, in rund 14 Tagen wird mit dem Einbau der Fenster das Gebäude auch „dicht“ und somit winterfit gemacht. Danach werden die Haustechnik-Gewerke und Installationsarbeiten durchgeführt. „Wir sind auf den Tag genau im Bauzeitplan. Im Sommer sollten der Kindergarten und die Tagesbetreuung bezugsfertig sein“, führte Litschauer aus.

Auch Bürgermeister Franz Huber zog zufrieden Zwischenbilanz: „Die Firma Leyrer+Graf ist eine hochseriöse Firma, auch die Finanzierung ist auf Schiene. Insgesamt ist das eine sehr runde Geschichte.“

Danach wurden einstimmig die Aufträge für die Fliesenleger-, Maler- und Bodenlegerarbeiten vergeben. Den Auftrag für die Fliesenlegerarbeiten (9.500 Euro) erhielt die Firma Reißmüller aus Waidhofen, jenen für die Malerarbeiten (8.600 Euro) und die Bodenlegerarbeiten (26.600 Euro, jeweils exklusive Steuer) der Meisterbetrieb Binder aus Neukirchen.

Im weiteren Verlauf gab es beim Thema „Wohnen im Waldviertel“ eine etwas heftigere Diskussion. Dabei wurde die Frage aufgeworfen, ob die Mitgliedschaft der Gemeinde tatsächlich Vorteile oder nur Kosten bringt. Mit zwei Gegenstimmen – Sonja Wanitschek (FPÖ), und Kurt Spitaler (SPÖ) – wurde die Mitgliedschaft (1.600 Euro pro Jahr) dann doch verlängert.

Arzthaus: „Parkplätze sind notwendig“

Einstimmigkeit herrschte hingegen bei den weiteren Beschlüssen. So wurde eine Annahmeerklärung für Fördermittel des NÖ Wasserwirtschaftsfonds für die Wasserversorgungsanlage Raisdorf-Ludweishofen über 26.000 Euro (40 Prozent der Gesamtkosten von 65.000 Euro) genehmigt.

Die Aufträge für die Bauarbeiten für die Erweiterung des Schmutz- und Regenwasserkanals sowie der Wasserversorgungsanlage in Raisdorf und die Erweiterung der Kanalanlage in Pernegg (26.000 Euro) gehen an die Firma Held & Francke. Die Bauarbeiten dafür sollen im Frühjahr 2019 starten.

Ebenfalls 2019 sollen beim Arzthaus sieben bis acht neue Parkplätze, darunter auch ein Behindertenparkplatz, geschaffen werden. Die sollen vis-a-vis des Brunnens auf einer bestehenden Grünfläche entstehen.

„Schön ist das vielleicht nicht, aber die Parkplätze sind notwendig“, begründete Huber diese Entscheidung. In der aktuellen Woche sollen die Vermessungsarbeiten durchgeführt werden, dann gehe es an die Detailplanung. Die Materialkosten sollen von der Gemeinde übernommen werden, die Arbeiten wird die Straßenmeisterei Geras ausführen.