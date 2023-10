Elsern: Sabira und Bagira auf Herbergsuche

Mit einem dringenden Appell wendet sich der Elserner Hunde-Coach Roland Raske an die NÖN-Redaktion. Er sucht einen neuen Platz für zwei „bezaubernde“ große Mischlinge. Die beiden Tiere - sie hören auf die Namen Bagira und Sabira - sind beide neun Jahre alt und kastriert. Die Hunde suchen nun nach einem guten Platz, an dem sie ihren Lebensabend verbringen können. Laut Raske würde auch der Vorbesitzer einen monatlrichen Betrag für diese „echten Herzensbrecher“ beisteuern.

Raske hat beide Hunde vor acht Jahren als Welpen trainiert. Danach lebten sie auf einem großen Gut in Niederösterreich. Diese Gut wurde jetzt aber verkauft und die Hunde wurden nicht übernommen. Ideal wäre es, wenn beide Hunde gemeinsam genommen werden würden. Aber: „Auch ein liebevoller Einzelplatz würde sie bestimmt freuen“, so Raske über die beiden gesunden Tiere, die momentan notgedrungen in einer Hundepension untergebracht sind. Laut Raske sind die beiden „Seniorenhunde“ sehr ruhig, brauchen keinen großen Garten, sondern liebevolle Zuneigung.