Himalaya-Film brachte 1.000 Euro für Lehrlingsstiftung

Der Erlös der Filmvorführung in Höhe von 1.000 Euro wurde an Pfarrer Sepp Schachinger für die Lehrlingsstiftung Eggenburg übergeben. Am Bild: Josef Hartl, Fritz Zimmermann, Hans Veigl, Sepp Schachinger, Josef Greil, Anna Steininger, Hans Leidenfrost und Vizebürgermeister Josef Kirbes.

Foto: KBW Eggenburg