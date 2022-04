Meiseldorf geht’s gut

Werbung

Der Rechnungsabschluss 2021 in der Gemeinde Meiseldorf zeigt laut Bürgermeister Niko Reisel eine sehr positive Entwicklung. Auch wenn er nicht mit einem schlechten Ergebnis gerechnet habe – dank der guten Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Land und Bund („Wir haben uns bei Land und Bund gute Förderungen und Hilfe erarbeitet“) sei das positive Ergebnis möglich gewesen.

Der Rechnungsabschluss zeigt ein Haushaltspotenzial von 216.000 Euro auf. Das Nettoergebnis im Ergebnishaushalt beträgt 380.000 Euro, im Finanzierungshaushalt 261.000 Euro. Der Schuldenstand ging von 1,94 auf 1,87 Mio. Euro zurück. Einstimmig wurde der Abschluss dann aber nicht beschlossen, FP-Mann Josef Klampfer stimmte ohne Wortmeldung gegen den Abschluss.

Dass nicht nur auf der Gemeinde selbst hinsichtlich Finanzen gut gearbeitet wird, sondern auch im Prüfungsausschuss, zeigte dann der Bericht von der Gebarungsprüfung. Dort wurde nämlich dank der akribischen Arbeit ein kleiner Fehler aufgedeckt, der dann in der Gemeinderatssitzung gleich korrigiert wurde. Denn für die Vergabe einer Förderung an die Landjugend fehlte der notwendige Gemeinderatsbeschluss, der jetzt nachgeholt wurde. Die Jugend wurde seitens der Gemeinde mit 7.500 Euro für die Anschaffung der Küche für den neuen Jugendraum unterstützt. Laut Reisel besonders erfreulich: Der Auftrag ging an den Kattauer Tischler Robert Stefan: „Damit bleibt das Geld in der Gemeinde.“

Gut in der Gemeinde investiertes Geld sind laut Reisel auch die 1.200 Euro Förderung für den Kulturverein „M.ars“, der dafür sorgt, dass „die Pflanze Kultur in unserer Gemeinde wächst und gedeiht“.

Auf neue – und noch attraktivere – Beine gestellt werden soll die Förderberatung für energiesparende Maßnahmen. Als e5-Gemeinde sei es Meiseldorf ein großes Anliegen, der Bevölkerung bei diesem Thema so gut wie möglich zur Hand zu gehen. Man wolle ein klares Bekenntnis als Ergänzung zu Fördermöglichkeiten seitens des Landes und des Bundes abgeben und habe sich daher etwa bei der Förderberatung für thermische Sanierung, Photovoltaik oder Kesseltausch noch breiter aufgestellt. Gefördert werden künftig etwa auch zusammenhängende Maßnahmen, etwa beim Kesseltausch auch Maßnahmen zur besseren Dämmung. Daher kann pro Jahr um Förderungen für mehrere Gewerke angesucht werden.

Möglich ist es Gemeindebürgern auch, ihre EVN-Bonuspunkte für eine Baumpflanz-Aktion der EVN in der Gemeinde zur Verfügung zu stellen.

Während der Ankauf eines Schnuppertickets für Gemeindebürger, die Rezertifizierung als Jugendpartnergemeinde und die Bestellung von Vizebürgermeister Martin Ziegler als EU-Gemeinderat einstimmig über die Bühne gingen, stimmte FP-Gemeinderat Klampfer – wieder ohne Begründung – gegen die Zielevereinbarung der Familienfreundlichen Region und gegen den Eintritt der KG Kattau in die Dorf- und Stadterneuerung.

