HORN Trotz Corona und teilweise nicht idealem Wetter – der Baufortschritt beim neuen Bauhof, den die Habau-Group für die beiden Unternehmen Habau und Held & Francke in der Riedenburgstraße aus dem Boden stampft, kann sich sehen lassen. Wenige Wochen nach Baubeginn ist bereits die Außenhülle des 4-Mio.-Euro-Projektes fertig.

Die Freude darüber ist bei Habau-Standortleiter Peter Peraus groß. „Wir haben den Zeitplan bestens eingehalten, sind sogar etwa eine Woche voraus“, erzählt er beim NÖN-Lokalaugenschein auf der Baustelle. Dass der Konzern diese große Investition in Horn tätigt, werte er als Zukunftssicherung für den Standort Horn – und damit auch für die insgesamt 300 Mitarbeiter, die die Habau-Group in Horn beschäftigt.

170 Lkw-Fuhren mit Beton-Fertigteilen

„Wir sind voll im Plan, sogar eine Woche voraus. Ich werte die Investition als Standortgarantie für Horn.“ - Habau-Standortleiter Peter Peraus

Die Pläne für den neuen Bauhof wurden in der NÖN bereits Anfang Jänner berichtet. Kurz danach starteten dann die Vorarbeiten, ehe es im März mit dem Abbruch des alten Bauhofes so richtig losging. Danach wurde das Fundament betoniert und die selbst von Habau in Perg produzierten Beton-Fertigteile aufgebaut. Dafür waren laut Peraus 170 Lkw-Fuhren notwendig, um die Teile aus Oberösterreich nach Horn zu bringen. Als nächste Schritte stehen nun das Dach und der Innenausbau an, die Arbeiten dafür sollen demnächst starten. Am Ende werden noch die Außenanlagen – etwa mit Parkplätzen für die Mitarbeiter, einer Tankstelle und diversen Lagerflächen – auf dem insgesamt etwa 13.000 m² großen Areal errichtet werden.

Untergebracht werden in der etwa 1.900 m² großen Halle (83 mal 23 Meter) unter anderem eine Waschbox, Werkstätten, eine Schlosserei, diverse Lagerflächen (etwa für Reifen, Öl, Werkzeug, Geräte und Material). Im Zentrum des etwa zehn Meter hohen Gebäudes wird es auch einen Verwaltungstrakt, der sich über zwei Geschoße erstreckt, mit Büros, Besprechungs- und Sozialräumen, geben. Daneben wird noch eine etwas kleinere Halle mit 400 m² , ebenfalls für Lagerzwecke, errichtet.

Mit der Fertigstellung rechnet Peraus für Mitte November: „Da wollen wir hier einziehen und so richtig durchstarten.“