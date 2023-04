Familie Nagl lud zu Jäger-Treffen

Der Einladung anlässlich des 83. Geburtstags von Kurt Nagl folgten neben Bezirksjägermeister Karl Ruttenstock auch Stefan Rosner von der Bezirkshauptmannschaft Horn, Bürgermeister Markus Reichenvater, die Geschäftsführende Gemeinderätin Sabine Gererstorfer, Horns Altbürgermeister Alexander Klik sowie zahlreiche Vertreter der Jägerschaft und der heimischen Wirtschaft. Empfangen wurden die Gäste von Kerstin Baumgartner und Lara Gererstorfer mit hochprozentigem „Zielwasser“ und einer charmanten Aufforderung, einen Obolus in die „Goldene Kasse“ für die Anschaffung einer neuen Tracht für die Musikkapelle Altenburg zu leisten, die unter der Leitung von Kapellmeister Martin Wadsack für zünftige Musik sorgte. Auch die Jagdhornbläsergruppe Pernegg unter der Leitung von Hornmeister Gerhard Waschl gab Stücke zum Besten. Bier vom Fass und Weine von Bezirksjägermeister Karl Ruttenstock stillten den Durst der Jäger. Letzterer meinte: „Der Gedanken- und Erfahrungsaustausch der Jäger ist mir in Zeiten wie diesen ein wichtiges Anliegen. So freut es mich, dass auf Initiative Einzelner solche Treffen zustande kommen.“

