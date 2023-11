LBS Geras verwandelte sich in ein Grusel-Kabinett

Der Medienraum der Landesberufsschule Geras wurde am 30. Oktober in ein schaurig-schönes Ambiente verwandelt. Denn die Schülerinnen der 2. Klasse Friseurinnen & Friseure richteten im Rahmen ihrer Projektarbeit im Fach „Kreativ Stylistik“ eine unvergessliche Gruselparty aus.

Der Unterricht sowie speziell diese Veranstaltung verfolgte das Ziel, die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen im Hinblick auf eigenverantwortliches Handeln und Wissensgewinnung zu fördern, während sie gleichzeitig wertvolle Erfahrungen im Umgang mit herausfordernden Aufgaben sammelten. Teamarbeit und Learning by Doing standen dabei im Zentrum des Geschehens.

Beeindruckendes Schauspiel für Schulkollegen und Ehrengäste. Die Ehrengäste Direktor Claus Tampier, seine Stellvertreterin Irene Bayer sowie das gesamte Lehrerkollegium der Berufsschule erlebten ein beeindruckendes Schauspiel. Auch die Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule waren natürlich eingeladen.

Die Jungstylistinnen der LBS Geras erarbeiteten in acht Wochen Masken und Frisuren zum Thema Halloween und präsentierten diese am Laufsteg. Die wochenlangen Vorbereitungsarbeiten fanden heute ihren fulminanten Höhepunkt in kunstvollen Gestaltung und Präsentation der Halloween-Looks.

Halloween-Look und Gruselgeschichten. Mit schaurigen Geschichten führte Agnes Riedl durchs Programm. Dem Publikum war mit passenden Geschichten zu den präsentierten Masken Gänsehaut sicher, wodurch alle Gäste in die Welt der Untoten mitgenommen wurden.

So war es für alle Beteiligten eine besondere Erfahrung, alle waren mit Freude dabei, hatten Spaß an ihrem Tun und konnten ihren Beruf sowie ihr fachliches Können präsentieren.