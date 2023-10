Spuk-Spaß auf der Rosenburg hat begonnen .

Zwei Tage lang wird auf der Rosenburg ausgiebig Halloween gefeiert. Schon am ersten Tag am 30. Oktober spukten nicht nur Geister und Untote durch die ehrwürdigen Räumlichkeiten. Auch düstere Geschichten, eine Lesung und natürlich eine Folterkammer sorgten für Aufsehen und Schrecken. Auch am 31. Oktober geht es weiter.