Halloween-Show: Ein bisschen Gruseln darf schon sein

Vollbild

FB

Auch Ilse Hofbauer und Andreas Liebl statteten dem Gruselkabinett einen Besuch ab. Sandra Spitzer und Alexander Resch besuchten Thomas Stanzl-Böhme beim Halloween-Event. Das schwebende Mädchen aus dem "Exorzist" faszinierte Anika Finda und Moritz Stift. Rebecca Harrer und Celine Noll bei den Nonnen, wer hatte hier mehr Angst? Bei der Vogelscheuche nahmen Elias Schweighofer, Elina und Kian Bazazan, Leon Finda und Maximilian Stift Platz. Madlen Klick, Gerhard Janousek und Andrea Rahle vor der Dracula-Kulisse. Keine Angst vor dem feuerspeienden Drachen hatten Xenia Schleicher und Natalie Heinrich. Steffi und Sina Naderi waren für die Verpflegung verantwortlich, Der Reinerlös kommt dem Verein "Hand in Hand wir helfen in Not" zugute. In der gemütlichen Film-Sofaecke nahmen Jenny und Emely Kletzander, Marie Täuber und Thomas Stanzl-Böhme Platz. Kenie Angst vor Spinnen haben Alfred Dörr und Manuela Stanzl-Böhme. Einer der Höhepunkte der Show: der feuerspeiende Drache. Als "Wednesday" aus der "Addams Family" besuchte Daria Starikova mit Kigill Starikov das Gruselhaus. Rebecca Harrer und Celine Noll wagten sich ins Reich der Nonnen.

1 /14