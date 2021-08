Der Vorfall ereignete sich am 10. August gegen 11.50 Uhr. Die 81-Jährige war mit ihrem Pkw in Mörtersdorf auf der Ortsstraße in nordwestlicher Richtung zur B4 unterwegs und wollte auf diese in Richtung Horn abbiegen. Sie hielt aber nicht an Halt-Tafel bzw. der Haltelinie an sondern bog ohne stehen zu bleiben nach links in die B4.

Auf der B4 war ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Korneuburg gemeinsam mit seiner elf-jährigen Tochter mit einem Klein-Lkw mit Anhänger aus Horn kommend in Richtung Wien unterwegs. Der Mann bemerkte den Wagen der Frau, versuchte noch abzubremsen und nach links auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuglenker unbestimmten Grades verletzt und nach erfolgter Erstversorgung mit der Rettung in das Landesklinikum Horn gebracht. Die Tochter des Lenkers blieb unverletzt.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der FF Mörtersdorf von der Unfallstelle entfernt.