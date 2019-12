STOCKERAU - EGGENBURG 40:30

Keine vorweihnachtliche Freudenstimmung wollte bei den Eggenburger Frauen aufkommen – zumindest sportlich. Denn, die letzten Endes klare 30:40-Niederlage im NÖ-Duell gegen Stockerau bedeutete die zwölfte Niederlage im zwölften Saisonspiel. Dabei sah es zur Halbzeitpause gar nicht schlecht aus, lagen die Eggenburgerinnen gegen den haushohen Favoriten nur knapp mit 17:18 zurück.

„Die erste Halbzeit war sehr gut von beiden Mannschaften – das war Werbung für den Handball“, resümierte Eggenburgs Coach Tibor Csoka. Doch unmittelbar nach der Pause verlor sein Team schließlich den Faden. „Wir konnten taktische Vorgaben nicht mehr umsetzen, haben im Angriff viel zu ungeduldig gespielt.“ Daraus resultierten billige Gegenstoßtreffer für die Gastgeberinnen.

13 Minuten lang gelang den Gästen nur ein einziger Treffer, während Stockerau in dieser Zeit neunmal netzen konnte und so für eine rasche Vorentscheidung sorgte. Für die Eggenburgerinnen steht nun eine Pause bis 25. Jänner an, ehe es mit einem Heimspiel gegen Wiener Neustadt weitergeht. Über Weihnachten spulen die Spielerinnen ein individuelles Heimprogramm ab, ehe es ab 6. Jänner wieder mit den gemeinsamen Einheiten weitergeht.