Firmen als Retter in der Not

Für ein junges Paar aus Roggendorf tat sich am Weg von Albtraum zum Traumhaus noch einige Unterstützung auf, nachdem WHB-Steinböck bzw. Steinböck-Homes aus Eggern pleite gegangen waren und das Paar via NÖN einen Hilferuf abgesetzt hatte. Denn im Frühjahr wandten sich Katrin Wieninger und Manfred Wustinger verzweifelt an die NÖN. Damals hatten die beiden ein halbfertiges Fertigteilhaus, einen Berg Schulden und einen Haufen Geld in den Wind geschossen. Dieses Schicksal ließ nicht nur viele Leser, sondern auch andere Firmen nicht kalt. Sie sprangen Wieninger und Wustinger jetzt zur Seite.

Zur Vorgeschichte: Nachdem die beiden durch den Konkurs der Baufirma Scala 2022 schon 40.000 Euro verloren hatten, hofften sie, in der Firma Steinböck einen kompetenten Partner gefunden zu haben, mit dem sie sich doch noch den Traum vom eigenen Haus erfüllen konnten. Nachdem im September 2022 das Haus wirklich hochgezogen worden war, hörte man aber nichts mehr vom Unternehmen aus dem Bezirk Gmünd, ehe das Paar im April vom Konkurs des Unternehmens erfuhr – nachdem es eine hohe fünfstellige Summe als Anzahlung geleistet hatte.

Nachdem die NÖN berichtet hatte, meldeten sich einige „Leidensgenossen“ bei Wieninger und Wustinger. Das geteilte Leid machte die Sorgen der beiden aber nicht kleiner. Doch auch die Firma Meisterdach Eschelmüller aus Litschau wurde auf die Berichterstattung aufmerksam – und entschloss sich, dem jungen Paar zu helfen.„Unvorstellbar, welcher Druck da gelastet hat“„Nachdem ich von der Notlage des jungen Paares gehört habe, war für mich klar, dass wir Hilfe leisten müssen. Ein paar Gespräche später stand fest, wir machen das“, sagt Firmenchef Matthias Eschelmüller. Mit der Unterstützung der Firma Brayer Bau, der Firma Bramac, der Firma Worahnik und seiner Mitarbeiter sei es dann möglich geworden, Wieninger und Wustinger tatsächlich zu helfen. „Auch unsere Mitarbeiter haben sich bereit erklärt, ihre Arbeitsleistung beizusteuern“, sagt Eschelmüller und meint weiter: „Ich bin selbst jung und bin vor Kurzem Vater geworden, unvorstellbar welcher Druck auf einem lasten muss, wenn man nicht mehr weiß, wie es weiter gehen soll.“ Umso mehr erfülle es ihn mit Stolz und Dank, dass es möglich wurde, den beiden Roggendorfern in dieser Situation helfen zu können.

Das Material für die Arbeiten am Dach des Hauses wurde dann von der Firma Bramac Dachziegel aus Pöchlarn zur Verfügung gestellt. Die Firma Brayer Bau aus Litschau stellte für die Arbeiten das Gerüst zur Verfügung, die Firma Worahnik Spenglertechnik aus Wien stellte das Rinnenmaterial zur Verfügung. Und die Mitarbeiter der Firma Eschelmüller führten die Arbeiten aus.

Wie wichtig diese Hilfe für das junge Paar ist, ließ sich beim NÖN-Lokalaugenschein an den Augen Wustingers ablesen. Die Verzweiflung aus dem Frühjahr ist dort nämlich Glück, Zuversicht und Dankbarkeit gewichen. Er sei froh über die große Hilfsbereitschaft der Firmen. „Als sie auf uns zugegangen sind und ihre Hilfe angeboten haben, waren wir sprachlos“, sagt Wustinger, der beim Bau seines Hauses auch selbst kräftig anpackt. Für den Innenausbau hat der gelernte Tischler gemeinsam mit seiner Partnerin und der Familie in den vergangenen Wochen täglich geschuftet – und er bedankte sich auch bei den Nachbarn, die auch ein Auge zugedrückt haben, wenn es das ein oder andere Mal auch an einem Sonntag etwas lauter geworden ist.

Wann das neue Eigenheim bezugsfertig sein soll, darüber will sich Wustinger allerdings noch keine Gedanken machen. Denn schon zu oft sind die Pläne durch unvorhersehbare Ereignisse über den Haufen geworfen worden. Aber: „Ganz egal, wann es soweit ist: Jetzt lassen wir uns die Vorfreude auf unser Haus nicht mehr vermiesen“, so der junge Hausbesitzer.

Dass er von den Firmen WHB-Steinböck bzw. Steinböck Homes jemals wieder etwas hören wird, glaubt er indes nicht. Das Ende 2022 angelaufene Verfahren über die Holzbaufirma WHB-Steinböck ist noch nicht abgeschlossen, für die Steinböck Homes GmbH wurde im Mai ebenfalls ein Konkursverfahren gestartet. Aber, so Masseverwalter Wolfgang Mayrhofer: „Der WHB-Standort an sich ist Geschichte.“ Die Immobilie und deren Innenleben wurden verkauft. Die Gegenstände seien im Zuge einer Versteigerung unter den Hammer gekommen.

Das leere Betriebsgebäude wurde an die Stark Elektro & Kälte GmbH mit Standorten in Litschau und Heidenreichstein verkauft, diese will sie als Lager nutzen – zuletzt hatten ohnehin schon Flächen angemietet werden müssen, sagt Geschäftsführer Wolfgang Stark. Die erzielten Einnahmen werden an die Gläubiger verteilt. Anwalt Mayrhofer rechnet damit, noch einige Wochen mit dem Verfahren beschäftigt zu sein, bis es definitiv abgeschlossen werden kann und die „Gläubiger in den Genuss einer Quote kommen“.