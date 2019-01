Die Grenzlandkapelle Hardegg ließ Abwechslungsreiches beim 39. Neujahrskonzert am Sonntag erklingen.

Obmann Martin Schiner benennt während dem 39. Neujahrskonzert als „wirkliches Highlight“ des Vorjahres für die Grenzlandkapelle Hardegg das Konzert vor dem Schloss Ruegers – und das ganz bewusst. Hatte doch dort „Atra Fabula: Die Schwarze Frau zu Hardegg“ seine Uraufführung. Das Werk stammt aus der Feder von Daniel Muck, einem 28-jährigen freischaffenden Komponisten, und er brachte mit den 100 Musikern in der Mehrzweckhalle Langau die alte Sage rund um den Regina-Felsen in all ihrer Mystik zum Erklingen – etwa auch mit einem schwingenden Seil.

Anspruchsvoll war das Programm. Kapellmeister Johann Pausackerl entlockte Dramatik bei „Alacatraz“ und erinnerte mit „Barcelona“, das lang auf seiner Wunschliste stand, an Freddie Mercury und der erst 2018 verstorbenen Montserrat Caballé. Sie traten im Duett auf, in Langau übernahmen dies Sopranistin Stephanie Bauer mit ihrem Studienkollegen Simon Ralph Xaver (Tenor). Das hinterließ Eindruck beim Publikum. Noch ein Solist trat auf: Matthias Fröschl am Cello.

Die Jugend war am Dirigentenpult stark vertreten, – mit Alexander Kianek („Grazer Landhaus-Fanfare“) oder Stephanie Bauer, die als Affen verkleidete Musikanten tanzen ließ („Tarzan“), und Karoline Schöbinger, die ihre Liebe zu Kindern und Zeichentrickfilmen unterstrich („A Disneyland Celebration“). Sie hat am selben Tag wie Mickey Mouse Geburtstag, allerdings ist sie mit 30 Jahren viel jünger als die 90-jährige Maus. Sophie Kianek, die erst im Juni 2017 ihre Dirigier-Ausbildung abschloss, führte die Musikanten zum Schluss durch „ABBA on Broadway“.

ECKDATEN

Den Dirigier-Lehrgang absolvieren gerade: Birgit Mahr-Schadn (Merkersdorf), Stephanie Bauer (Untermixnitz), Stefan Stift (Röschitz)

Das erste Mal dabei war der zwölfjähirge Maximilian Scherling (Tuba).

Verliehen wurde das Jungmusikerabzeichen in ...

... Bronze: Carmela Fuchs (Querflöte), Helena Schiner (Saxofon), Leon Ziegler (Schlagwerk);

... Silber: Julia Gebhart (Querflöte);

... Gold: Hanspeter Divotgey (Tenorhorn).

Verliehen wurde Ehrenmedaille in ...

... Bronze (15-jährige Mitgliedschaft): Daniela Dem;

... Silber (25 Jahre): Doris Glück-Pausackerl, Johannes Rockenbauer, Carmen Schiner;

... Gold (40 Jahre): Leopold Hochrainer;

... in Gold mit „Zusatzspange“ (50 Jahre): Josef Schiner

Verliehen wurde die Ehrenmedaille in ...

... Bronze: Obfrau-Stellvertreterin Birgit Mahr-Schadn, Kapellmeister-Stellvertreterin und Schriftführerin Karoline Schöbinger.

Die Auszeichnung vergibt der NÖ Blasmusikverband für herausragendes Engagement und eine mindestens zehnjährige Funktionstätigkeit.