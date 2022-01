Floriani befreiten Lenkerin nach Überschlag aus Auto

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Die Lenkerin hatte auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verloren und landete nach einem Überschlag ihres Autos wieder auf den Reifen. Sie wurde zwar nicht in ihrem Auto eingeklemmt, befand sich beim Eintreffen der Rettungskräfte aber noch in ihrem Fahrzeug. Gemeinsam mit Notarzt und Rettung wurde die Frau von den Feuerwehr-Mitgliedern aus dem Fahrzeug befreit. Sie wurde dann ins Landesklinikum Horn gebracht.

Das Auto wurde von den Feuerwehren geborgen und gesichert abgestellt.