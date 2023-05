Künstlerinnen zeigten Spontanität

Unter dem Titel „Entdecke das Tier in Dir“ zeigten die Künstlerinnen Sandra Gottwald, Marianne Hödl, Eva Hofbauer, Renate Hamernik und Claudia Weyrich ihre energiegeladene Spontanität im kraftvollen Kolorit.

In der Galerie von Claudia und Robert Weyrich in Harmannsdorf starteten auf Initiative von Claudia Weyrich die fünf Künstlerinnen aus der Region einen Aktionstag, um ein gemeinsames Kunstwerk zu produzieren. „Es war ein lange gehegter Wunsch von mir, mit Künstlerinnen ein gemeinsames Projekt zu gestalten“, erklärte Claudia Weyrich. Das großformatige Bild zeigt die aktuelle Entwicklung der Künstler, die sehr frei mithilfe von Acrylfarben und Schwerkraft ein sogenanntes Schüttbild gestalteten. Der Betrachter des Bildes ist somit gefordert, er kann sich seine persönliche Sichtweise und Interpretation des Bildes selbst „erarbeiten“.

In sehr persönlicher Art und Weise skizzierte dann Galerist Robert Weyrich die Entwicklung der fünf Künstlerinnen und die Entstehung des aktuellen Gesamtwerks. Das Bild wird am 12. Juni im Rahmen einer Vernissage in der Galerie Weyrich & Weyrich gezeigt.

