So gut hat Hilfe noch nie geschmeckt

Menschen in der Ukraine oder aus der Ukraine geflüchteten Personen kann man derzeit auf viele Arten helfen. Die mit Sicherheit wohlschmeckendste ist aber diese: Im Gasthof Buchinger Mittagessen und damit helfen. Denn der Gasthof Buchinger wird den gesamten Umsatz aus dem Mittagsbuffet bis Ende März an die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ für die Ukraine-Hilfe spenden. Außerdem wurde ein Spendenglas aufgestellt, das auch „A-la-Carte-Gäste“ mit Spenden füllen können.

Familie von Mitarbeiterin soll geholt werden

Warum sie das macht? „Weil wir fassungslos, bestürzt und ein bisschen hilflos waren“, sagt Sandra Buchinger. Durch den Krieg in der Ukraine seien viele Kinder und Familien auf Hilfe angewiesen. Die Auswahl an Spendenmöglichkeiten sei riesig, man habe sich aber gemeinsam mit den Mitarbeitern entschieden, das Geld der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ zu geben, weil es in ukrainischen Krankenhäusern vor allem an medizinischem Material für die Notfall- und Traumaversorgung sowie für Operationen fehle.

Noch persönlicher mache sie die Situation betroffen, da eine Mitarbeiterin selbst aus der Ukraine stammt. Ihre Familie sitzt indes noch in der Ukraine fest. Neben der Spendenaktion haben die Buchingers daher auch eine zweite Aktion ins Leben gerufen – eine Rettungsaktion dieser Menschen. Vorbereitet wurde ein Quartier, jetzt bleibt zu hoffen, dass es gelingt, die Personen – darunter auch die Großmutter der Mitarbeiterin und ein ein Monate altes Baby – aus der Ukraine nach Harmannsdorf zu bringen. „Sie brauchen jetzt den Mut, diesen Weg auf sich zu nehmen“, sagt Buchinger.

