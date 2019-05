Spenden, die für den Ankauf eines Defibrillators dienen hätten sollen, wurden am 18. Mai von Unbekannten gestohlen. Die Gastwirte Franz und Sandra Buchinger, die diese Initiative gestartet haben, sind perplex. „Das ist schon eine Sauerei“, meinte Sandra Buchinger.

Seit dem Vorjahr läuft in dem bekannten Lokal die Initiative für den geplanten Defi, der in Buchingers Wirtshaus stationiert und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen soll. Pro Mittagsmenü werden seither 80 Cent für den Defi weggelegt (die NÖN berichtete). „Es haben uns Gäste gebeten, auch eine Spendenbox dafür aufzustellen. Denn viele wollen diese Aktion unterstützen, die nicht zum Mittagessen kommen können“, erklärt Sandra Buchinger.

„Viele spenden jetzt, weil sie diese gute Sache unterstützen wollen. Das freut uns natürlich sehr.“Sandra Buchinger

Somit stand ein großes Glas im Lokal, in dem sich zwischen 250 Euro und 350 Euro befunden haben: „Genau wissen wir es nicht, aber es waren schon viele Scheine und Münzen drinnen“, betont die Wirtin. Jetzt ist das Glas leer, es wurde ohne Inhalt auf der Männer-Toilette zurückgelassen. „An diesem Samstag waren viele Gäste in unserem Haus, die Türen waren bis spät in die Nacht hinein offen. Es kommen auch Personen, die nur die Toilette aufsuchen oder sich ein Packerl Zigaretten kaufen wollen. Wer also diese Spenden genommen hat, ist unklar.“

Anzeige werde sie keine erstatten, aber der Diebstahl macht viele betroffen: „Da geht es im weiteren Sinn um Menschenleben und daher ist der Diebstahl einfach eine Sauerei.“ Durch ihr Posting auf Facebook über diesen Vorfall wurden viele auf die „Defi-Aktion“ der Buchingers aufmerksam, die davon noch nichts gewusst haben. „Viele spenden jetzt, weil sie diese gute Sache unterstützen wollen. Das freut uns natürlich sehr.“