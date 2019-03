Im Gasthaus Buchinger organisierte Engelbert Reis, Präsident des Internationalen Bertha-von-Suttner-Vereins, die jährliche Generalversammlung. Als Ziele des Vereins sehen die Mitglieder die Würdigung der Friedensnobelpreisträgerin und deren Einsatz für den Weltfrieden.

„Jede Generation ist aufgefordert, ihre Friedenswerte für sich neu zu definieren und zu erarbeiten.“Magdalena Pfeifer, Referentin

Bei der Generalversammlung informierte Renate Glawischnig über die Aktivitäten des Vereins, wobei sie die gute Zusammenarbeit mit dem Musik-Festival „Allegro Vivo“ hervorhob. Positiv fiel auch der Bericht des Kassiers Dieter Glawischnig aus.

Um Menschen für das wichtige Thema „Frieden“ zu begeistern, will der Verein heuer unter dem Arbeitstitel „Friedensakademie Bertha von Suttner“ über den künstlerischen Weg eine Initiative starten. In dieser Workshop-Reihe soll die Situation in der „Jetzt-Zeit“ thematisiert und an das Vermächtnis der Friedensnobelpreisträgerin angeknüpft werden. „Irgendwo auf der Welt ist immer Krieg. Nur eine Milliarde Menschen der Erdbevölkerung lebt in Frieden“, spielte Reis auf die Bedeutung der Friedens-Thematik in der heutigen Welt an.

Künstlerischer Zugang zu Frieden im Fokus

In Planung sind für 2019 nun drei Workshops mit international renommierten Referenten. Der erste Workshop widmet sich mit Aiko Kazuko Kurosaki dem Tanz, der zweite Workshop mit Andre Blau und Andrea Motamedi dem emotionalen Theater und der dritte Workshop mit Magdalena Pfeifer dem Thema „Abbilder = Vorbilder“. In der „One Week of Peace“ soll der Friedensgedanke über die Kunst einer breiten Öffentlichkeit zugängig gemacht werden. Der Abschluss der Projektreihe mit Matinée soll dann Mitte August über die Bühne gehen.

Laut Engelbert Reis ist ein Symposium der ideale Rahmen zur Umsetzung dieser Initiative. Bei diesem Symposium soll generationsübergreifend ein Austausch zwischen Jung und Alt, Kulturen und Religionen stattfinden.

Über die Motivierung, gesellschaftliche Relevanz, Aktualität des Projektes referierte Magdalena Pfeifer. Sie meinte: „Was tun wir Menschen, um Frieden zu erhalten und zu stiften? Der Begriff Friede ist ein Wert, der sich nicht vererben lässt, somit ist jede Generation aufgefordert, ihre Friedenswerte für sich neu zu definieren und zu erarbeiten.“

Aufgegriffen wurde bei der Generalversammlung folgendes Zitat von Bertha von Suttner: „Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden“.

Die wichtigsten Arbeitsgebiete Bertha von Suttners waren der Kampf zur Erreichung des Weltfriedens und der Völkerverständigung, die Errichtung eines Europäischen Staatenbundes, die Sicherstellung der Rechte der Frauen, die Bekämpfung des Antisemitismus und die Verbesserung der Jugenderziehung. Diesen Themen widmet sich auch der Internationale-Bertha-von-Suttner-Verein in Form von Symposien, Seminaren, Ausstellungen, Konzerten und anderen Veranstaltungen. Heimstätte dafür ist der Schüttkasten im Park des Schlosses Harmannsdorf, in dem auch von Suttner Theateraufführungen abhielt.