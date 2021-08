Beim Gemeindeparteitag wurde Bürgermeister Leo Winkelhofer einstimmig zum Gemeindeparteiobmann gewählt. Er hat an seiner Seite drei Stellvertreter. Neu sind Maria-Magdalena Deim und Stefan Schmalhofer, während Hannes Hartner schon Routine hat. Neu sind auch Stefan Paß als Finanzreferent und die Finanzprüfer Irene Nießl und Thomas Fraberger. Verabschiedet wurde hingegen der bisherige Obmann Erich Trauner, der nach mehr als 20 Jahren in der Gemeindepolitik seine Funktion zur Verfügung stellte. Neu sind auch die Ortsparteiobleute in Harmannsdorf – Franz Haslinger-Fenzl – und Sachsendorf – Gerhard Ullreich.