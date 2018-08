Rochus-Fest soll zur Dauereinrichtung werden .

„Es soll ein Fest werden, bei dem sich in den kommenden Jahren Hundefreunde und -besitzer hier in Harth treffen, um gemeinsam zu feiern und des Hl. Rochus, dem Patron der Hunde, gedenken“, meinte Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger beim Rochus-Fest am Sonntag, das künftig Gäste aus der ganzen Region anziehen soll.