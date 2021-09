Johann Krippl feiert heuer ein fast schon unglaubliches Jubiläum. 2021 markiert bei ihm eine 80-jährige Mitgliedschaft bei der Feuerwehr. 1941, also noch zu Kriegszeiten, trat er im Alter von 14 Jahren der Haselberger Feuerwehr bei und blieb ihr bis heute treu.

Dafür wurde er jetzt von der NÖ Landesregierung und vom Feuerwehrverband geehrt. Sowohl die Bürgermeister Jürgen Maier und Hermann Gruber, als auch Bezirkskommandant Christian Angerer, Christian Frank und Reinhard Lager vonseiten der Feuerwehr, gratulierten dem Jubilar.

In 80 Jahren sammelte Johann Krippl unzählige Erinnerungen bei der Feuerwehr. So war schon der Anfang als Jugendlicher während des Zweiten Weltkrieges eine besonders harte Zeit. „Damals im Krieg fehlte es an allem und besonders an einsatzfähigen Männern und so konnte ich schon früher, als es auch damals üblich war, der Haselberger Feuerwehr beitreten“, erzählt Krippl.

Es sei unvergleichbar mit der heutigen Zeit gewesen. So hantierte man damals noch mit Handpumpen. Umso größer die Freude über das erste richtige Einsatzfahrzeug. Einen besonders schlimmen Einsatz erlebte der ehemalige Landwirt in den 1960er Jahren, als es beim Nachbarn nach einem Blitzeinschlag brannte. Der Sturm, der damals über den Ort hinweg zog, brachte zusätzlich noch ein Hochwasser mit sich. Sogar das Bundesheer sei damals angerückt, um mitzuhelfen.

Bis 1997 war er noch aktiv im Einsatz. Bei einer seiner letzten Brandeinsätze brachte er Glutnester mit seinem Traktor vom Einsatzort. Hinter der Motivation für das langjährige Engagement steckt dabei ein ganz simpler Grund: „Ich wollte einfach mithelfen. Als junger Bub hat es mir Freude gemacht, die Älteren zu unterstützen.“