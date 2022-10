Heftiger Crash 31-Jähriger aus Bezirk Horn in Lkw gekracht

Lesezeit: 2 Min RH Red. Horn

Foto: APA (Archiv/Gindl)

E in 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn verursachte am 27. Oktober kurz vor 10 Uhr einen Unfall auf der B38 an der Horner Ortsausfahrt in Richtung Burgerwiesen.