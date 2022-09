Lkw bei Winkl übersehen: Frau landete verletzt im Straßengraben

Die Frau wollte am 23. September gegen 15.15 Uhr mit ihrem Auto bei Winkl von der L56, über die derzeit der Verkehr aus dem oberen Waldviertel in Richtung Wien umgeleitet wird, links auf die B32 Richtung St Marein abbiegen. Dabei würfte sie den Lkw auf der B32 übersehen haben, der von St. Marein in Richtung Neupölla unterwegs war. Laut Polizei kam es auf der Fahrspur des Lkw zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Das Auto der 75-Jährigen wurde nach rechts in den Straßengraben der B32 Fahrtrichtung Neupölla geschleudert. Der Lkw wurde nach links auf die Gegenfahrbahn in Richtung Neupölla geschleudert, dann fuhr der Lkw aufgrund der Beschädigungen in den rechten Straßengraben.

Die Frau wurde von der Rettung in das Landesklinikum Horn gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.