Unfall auf Kreuzung: Lenker landete im Spital

Die Frauenhofener Feuerwehr war wenige Minuten nach der Alarmierung bereits am Unfallort, auch die Kollegen aus Horn wurden zu diesem Einsatz alarmiert. Am Einsatzort war ein Auto durch die Wucht des Zusammenstoßes umgekippt und lag auf der Fahrerseite auf der Fahrbahn. Der Fahrer dieses Autos befand sich noch im Wagen, er wurde von Ersthelfern und Mitgliedern des Roten Kreuzes betreut. Nach kurzer Absprache mit dem Notarzt wurde die Windschutzscheibe des Autos entfernt und der Verletzte so aus dem Fahrzeug befreit. Das Rote Kreuz übernahm den Mann und brachte ihn ins Waldviertelklinikum Horn zur weiteren Versorgung.

Das zweite Auto kam im Gegenverkehrsbereich Richtung Waidhofen zu stehen. Die Insassen konnten dieses Auto selbständig verlassen.

Neben der FF Frauenhofen mit 11 Mitgliedern standen die FF Horn mit 20 Mann bzw das Rote Kreuz, die Polizei und die Straßenmeisterei Horn im Einsatz.

