Eggenburg: 14-Jährige von Auto erfasst

Laut Polizei war das Mädchen kurz vor 7 Uhr aus dem Auto ihrer Mutter ausgestiegen. Als es hinter dem Heck die Fahrbahn überqueren wollte, wurde es vom Fahrzeug der 27- Jährigen erfasst. Die Fahrerin gab laut Polizei an, dass sie mit etwa 25km/h in der 30km/h-Zone unterwegs gewesen sei, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden sei, die Sonnenblende heruntergeklappt und in diesem Augenblick die 14-Jährige wahrgenommen habe. Den Zusammenstoß konnte sie aber nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde nach rechts in Richtung Straßenrand geschleudert und blieb dort verletzt liegen. Die Unfalllenkerin hielt sofort an und leistete gemeinsam mit anderen Personen Erste Hilfe. Ein First Responder war dann rasch zur Stelle, kurz danach trafen Rettungsdienst, Notarzt und Polizei am Unfallort ein.

Die 14-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Horn gebracht.

