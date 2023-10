Weitersfeld: Interesse an der Geschichte der Region

In ihrem Vortrag ermunterten Verfasserin Rosa Maier, Historiker Gerhard Flossmann und Johann Schmutz (1.,2.u.4.v.l.) insbesondere die jüngeren Besucher Michael Maier und Gregor Schinner zur Mitarbeit in einer örtlichen Forschergruppe. Friedrich Schmidt überreichte ein Konzept für die Veröffentlichung eines Kriegstagebuches aus dem ersten Weltkrieg an Bildungs-und Heimatwerk-Leiterin Sabine Neunteufl.

Foto: Leo Nowak