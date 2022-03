Gars: Schubertpark ist „mein liebstes Kind“

Am östlichen Teil von Gars, nahe einer dicht besiedelten Wohngegend, bietet der Schubertpark seinen Besuchern eine große Vielfalt: Nussbäume, Feld-, Zuckerahorn, Mehlbeere, Haselnusssträucher und ein im Vorjahr angelegter Zedernwald sind ein Teil der Vegetation des Parks, der sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern gut besucht wird.

Der Verein „Freunde des Schubertparks“, den 1995 Erich Bauer zu dessen Revitalisierung gegründet hat, existiert seit 2010 nicht mehr. Umso mehr kümmert sich der gelernte Gärtner Heiko Weinzettl mitsamt einigen Helfern um die Pflege des Parks, der kurz nach 1900 als Wald für das Quellschutzgebiet der ersten Garser Wasserleitung angelegt wurde und in dem später der Gesangsverein einen Gedenkstein für Franz Schubert aufstellte und eine Linde pflanzte.

Weinzettl liegt der Park seit der Kindheit sehr am Herzen. „Der Schubertpark ist mein liebstes Kind geworden“, erzählt er. Sträucher schneiden, Äste wegräumen, Rasen mähen sind nur ein paar seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Anlage. Seine Helfer Sissi Obenaus, Maria Berger, Emil Becker, Hildegard Weinzettl, Susi Klima, Hans Donninger, Rosi Hutterer und Beatrix Wildeis unterstützen ihn hierbei regelmäßig. Auch bei der Organisation der Maiandacht und des Adventfestes sind sie helfend dabei, und dafür ist Weinzettl sehr dankbar.

Die Marktgemeinde Gars, der der Park gehört, stellt selbstverständlich die nötigen Geräte und Hilfsmittel für dessen Pflege zur Verfügung. Ein alter Flughafencontainer, ein Schutzhaus und ein neues Feld-WC sind hilfreiche Elemente für die Pflege und das Verweilen im Park.

Park bietet ein ganz besonderes Naturerlebnis

Weinzettl, der im Sommer sogar täglich im Park ist, hat viele interessante Ideen für dessen Benützung. Er erzählt von möglichen Aktivitäten, die besonders für Schulklassen auf angenehme Art einen didaktischen Charakter haben. So stellt er sich vor, dass Klassen im Park Projekte wie etwa einen Outdoor-Zeichenwettbewerb oder ein Lesefest abhalten. Weiters könne Singen beziehungsweise Musizieren in der Natur ein besonderes Erlebnis sein. Das Pflanzen von Blumenzwiebeln wie Hyazinthen, Narzissen und Tulpen seitens der Kinder habe einen doppelten Nutzen, nämlich einerseits das Verschönern und andererseits das Lernen, mit der Natur achtsam und respektvoll umzugehen. Gesunde Jause im Freien mit Einbindung der Eltern wäre auch eine interessante Aktion. Auch die Teilnahme an der Obstplantage die Weinzettl mit Ribiseln, Apfelbäumen und Kirschbäumen erweitert hat, könne Teil eines Schulprojektes werden.

Selbstverständlich sind ehrenamtliche Helfer, die die Natur, das Arbeiten im Freien schätzen und gelegentlich bei diversen Tätigkeiten helfen wollen, sehr gerne willkommen: „Ich würde mich freuen, wenn sich interessierte Bürger jeden Alters bei mir melden und gemeinsam mit mir zur Pflege und Erhaltung der Parks beitragen. Ich denke an Freiwilligentreffen in bestimmten Intervallen je nach Saison, wo wir uns bei einer anschließenden gemeinsamen Jause austauschen und über mögliche Projekte nachdenken können.“ Unter 0664/9584091 können sich freiwillige Helfer jederzeit bei ihm melden.

